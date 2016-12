Ante daño renal, continúan estudios en San Pedro Itzicán

Guadalajara

Ante la presencia confirmada de indicios de daño renal en San Pedro Itzicán se continúan los estudios pues aún no hay resultados concluyentes sobre el origen de la enfermedad que presentan, en algún grado, 190 niños en este poblado del municipio de Poncitlán, indicó el secretario de Salud en Jalisco, Antonio Cruces Mada.



“Estamos haciendo un mapeo de manera genérica, tanto en Salpicote como en Agua Caliente. La población son de… en Agua Caliente de 900 y en Salpicote de 600 personas. La comunidad más grande y la que más impacta es San Pedro Izticán que tiene más de 8 mil habitantes. En ese sentido tenemos un seguimiento de más de 1,973 casos en niños de manera general; donde se detectaron 190 con microalbuminuria. De esos 190 ya se están atendiendo dos personas directamente en el Hospital de Zoquipan que tienen un grado de insuficiencia renal mayor ó nivel cinco”, apuntó.



Cada semana, aseguró, un nefrólogo de la Secretaría de Salud (SSJ) atiende a otros veinte niños directamente en la región de la Ciénega, quienes tienen niveles constantes de microalbuminuria están asociados a infecciones urinarias. Otros 23 casos crónicos están dentro de la misma proporción que en cualquier otro municipio, dijo.



Antonio Cruces reiteró que los estudios realizados a la fecha demuestran que el origen de la enfermedad es “multicausal y no de manera unilateral el agua”, pero la investigación aún no termina.



Hospital Infantil

Por otra parte, el titular de la Secretaría de Salud confirmó la próxima edificación de un Hospital Infantil en la zona de Chulavista, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que sería el primero en Jalisco.



“Conseguimos ya la donación de un terreno y estamos en el estudio de factibilidad, de costo beneficio, para ver el origen de los recursos tanto federal como estatal y en próximos días estaremos anunciando ya de forma objetiva tanto el lugar como las dimensiones de este centro hospitalario con especialidad pediátrica”, dijo Cruces Mada.



El funcionario precisó que se trata de un hospital comunitario, pues tendrá de ocho a doce camas, pero no para internamiento de alta especialidad. El mayor beneficio será la consulta pediátrica en una región que ha crecido exponencialmente los últimos años y tiene gran población infantil.

