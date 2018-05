Reincidencia de delincuentes por falta de denuncia

Tehuacán

La falta de denuncias por personas que son víctimas de la delincuencia, ha causado que las estrategias de seguridad no estén dando los resultados esperados por la ciudadanía, debido a que tras la detención de delincuentes, muchas veces no se pueden consignar ante la Fiscalía General del Estado porque los afectados deciden no denunciar, declaró el presidente del consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, Rubén Huitron López.

En algunas acciones de colaboración entre las diferentes autoridades, éstas han logrado la detención de quienes se dedican a la comisión de los ilícitos, pero en muchas ocasiones, al ponerlos a disposición de la autoridad por faltas administrativas en lo que se formula la carpeta de investigación, las victimas no llegan a concretar este último paso y los señalados quedan en libertad en un periodo de 24 a 36 horas.

De igual manera han detenido a personas dedicadas a diferentes ilícitos como asalto, robos de vehículos y otros hechos más y han exhortado a la población a que denuncie para dar seguimiento, sin embargo no lo hacen por considerar que son procesos tediosos que no tienen resultados inmediatos.

La falta de denuncia ha hecho que la comisión de los delitos sea cada vez más constante y con mayores índices de violencia.

Después de los hechos ocurridos esta semana, donde un hombre fue acribillado mientras viajaba a bordo de una camioneta en la zona oriente de la ciudad y en días pasados otra persona más fue muerta a tiros en calles del centro, representa que algo no se está haciendo bien, eso obliga a que las autoridades se deben sentar nuevamente para hacer el trabajo de vinculación y coordinación.

Expresó Huitron López que dentro de las hipótesis iniciales se encuentra el señalar un conflicto entre bandas de narcomenudeo, pero toca a las autoridades investigar más a fondo y trabajar desde la ciudadanía para regresar la tranquilidad a Tehuacán.

Insistió en la parte que le corresponde a la ciudadanía, porque si no existe una denuncia en tiempo y forma sobre los hechos ocurridos a diario, no se puede avanzar para combatir la inseguridad que hay y que afecta a todos los estratos sociales.