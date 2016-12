Realizan operativos para identificar a taxis irregulares

Toluca

Xavier Colin Rico, delegado regional de la Secretaía de Movilidad del Estado de México (Semovi), informó que han sido retenidas al menos 40 unidades con cromática de taxi que operaban de manera irregular en municipios como Almoloya de Juárez, Santiago Tinaguistenco y Otzolotepec, gracias a los operativos realizados.

"Se ha detectado recientemente la aparición de algunos vehículos que además de no tener la concesión o de no tener placas visibles de concesionamiento de servicio público, están siendo cromatizados, la justificación que ellos ofrecen es que se encuentran tramitando los permisos correspondientes; sin embargo, este no es un motivo para que ellos puedan brindar este servicio", sostuvo.

Indicó que en estos operativos, también intervienen elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) para realizar las retensiones de las unidades infractoras, pues uno de los objetivos comunes es promover mayores condiciones de seguridad en el transporte público.

Además de estos puntos, la Semovi también vigila el actuar de los transportistas en vialidades como Adolfo López Mateos y Alfredo del Mazo, específicamente en las paradas de la Maquinita y ex Cama de Piedra, que son señaladas como puntos rojos derivado de la alta operación de bases de taxis irregulares, así como en los municipios de Tenango del Valle, Villa Victoria, Zinacantepec y la comunidad de San Pablo Autopan.

RAM