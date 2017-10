Presentarán historias "bizarras", de amor y hasta un manual para los treintones

Monterrey

Con más de 650 sellos editoriales sobra decir que la oferta literaria en la Feria Internacional del Libro (FIL) Monterrey es amplia.

Géneros como la historia regional, los ensayos o la narrativa son algunos de los más solicitados por el público regiomontano que año con año acude a la feria. También destacan los libros académicos y de superación, como algunos de los más vendidos.

Algunos de los autores presentes en la FIL 2017: Jorge Volpi, Julio Ortega, Diego Osorno, Luis Felipe Lomelí y Liliana Blum. Además, estarán en la ciudad Juan Luis Cebrián, Francisco Goldman, Javier Ruescas, como internacionales.

Mientras que a nivel nacional estarán presentes Xavier Velasco, Alberto Ruy Sánchez, Beatriz Rivas, Mónica Lavín, Paco Ignacio Taibo II y Alejandro Rosas, entre una amplia lista.

Además se realizarán espacios para debate de ideas como un ciclo dedicado a la Frontera Norte, el Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes, así como el homenaje por el 125 natalicio de Eugenio Garza Sada, entre otros.

Las puertas de la FIL abrirán al público a las 10:00, en Cintermex.

Enseguida una lista de algunos de los autores programados para hoy y mañana en la fiesta librera.

Libro y autora: Cuando te hablen de amor (Planeta), de Mónica Lavín

Presentación: Sala C, a las 16:30

Maya es una joven de 30 años, que junto a Julio, irá a estudiar a una universidad en el extranjero y coronar así su carrera de excelencia académica. Pero antes ha decidido casarse, el compromiso más difícil que ha de enfrentar en su vida. Mientras que Eugenia, arquitecta de profesión pero que dirige una tienda de vestidos de novia, ha decidido ir postergando el compromiso hacia el amor aunque no por ello está alejada de los hombres. Ambas historias tienen un juego de incertidumbres y conflictos con el pasado, que la autora mexicana Mónica Lavín presenta en Cuando te hablen de amor.



“Creo que ya no hay utopías, ya no hay paradigmas. Veo a una generación que no quiere que le duela el amor, sí quiere sentir el amor pero la vida que duele no la quieren”, reflexiona Lavín, investigadora en la Academia de Creación Literaria en la UNAM.



Cuando le hablan de amor a Mónica Lavín, ¿en qué piensa?



Cuando te hablan de amor hay que responder, la idea es que el amor compromete a dos y cuando te hablan de amor es un asunto con consecuencias, donde hay que elegir y el anhelo siempre está ahí.

Libro y autores: México bizarro (Planeta), de Alejandro Rosas y Julio Patán

Presentación: 8 de octubre, Sala A, a las 15:00

Con la distancia que brinda el tiempo, la historia de México parecería estar llena de momentos cómicos... aunque algunas veces se trata de tragedias. Alejandro Rosas junto a Julio Patán presentan el libro México bizarro, una compilación de anécdotas sobre casos irreverentes como la contratación de una vidente por la PGR para resolver un caso, o bien, la huelga de hambre del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, por citar algunos. “Creo que esta colección de estampas hablan mucho sobre nuestra historia, aunque todos los países tienen su componente bizarro, pero lo que pasa con México es que fluctúa todo el tiempo entre la democracia y el autoritarismo”, menciona el periodista cultura Julio Patán en entrevista.



Entre todas las anécdotas incluyen el caso de la “momia” de fray Servando Teresa de Mier, un personaje ilustre de Nuevo León, ¿Por qué?



La figura de Mier es muy compleja, yo diría que de gran profundidad, y otra vez parece que es arrastrado por el absurdo mexicano teniendo un destino que solo podemos calificar de grotesco. Pero hay que subrayar que Mier es un personaje bien sofisticado.

Libro y autora: Manual del treintón que no entiende nada (editorial Océano), de Juana Inés Dehesa

Presentación: Sala A, a las 19:30

Juana Inés Dehesa se adentra ahora en los conflictos del hombre en el México contemporáneo en Manual del treintón que no entiende nada (editorial Océano) como respuesta espejo a su libro Treintona, soltera y fantástica, que fuera llevada adaptada al cine, y toma como punto de partida muchos temas similares que ya había abordado, aunque ahora desde la perspectiva masculina: “Si la mujeres tenemos decisiones que tomar y rupturas con ciertos modelos, qué les pasa a los hombres y de ahí partí, tiene mucha similitudes con Treintona. Este libro tiene que ver con qué discurso crecieron los hombres de mi generación en México, qué ha ido cambiando, y qué ha repercutido en su idea en el futuro”. En cuanto a quien narra en la obra, la autora lo hace desde el punto de vista de una mujer que le está hablando a su mejor amigo y tiene esa parte femenina que refleja el universo masculino, “en un mundo que nos ha atrapado de manera salvaje”. Dehesa comenta que la sociedad ya no permite los modelos tradicionales “por ejemplo ya no funciona lo del hombre proveedor. Lo de tener muchos hijos tampoco, la idea de fundar una empresa menos; y si no podemos tener una cuenta de Spotify, menos podemos tener una casa, ahí es donde está la crisis, por una parte está ese asunto global, ya no son los tiempos donde quizá ya habías muchas certezas, eso ya se nos han ido o se han vuelto imposible, ya nos tocó otro mundo”.

Libro y autor: Los casos de Chelo Gómez (Jus), de Orlando Ortiz

Presentación: Sala 102, 12:00

La tarea de Chelo no son las matemáticas o sus clases de español, sino resolver los misterios que rodean a la escuela donde estudia, junto a su hermano menor Guayo, o en su casa para adivinar quién le roba las galletas al abuelo. Con Los casos de Chelo Gómez, el escritor Orlando Ortiz ingresa al mundo de la literatura infantil un poco por el disfrute que le causa esta narrativa y, también, por una solicitud muy especial que recibió.

“Al presentar el libro Diré adiós a los señores. Vida cotidiana en la época de Maximiliano y Carlota me acompañaron mis nietas, y cuando se acabó la presentación me dijeron ‘abuelito, ¿cuándo nos vas a escribir un libro? y ahí empecé a incursionar en el género”, menciona el autor nacido en Tampico, Tamaulipas.



Se tenían algunos prejuicios sobre escribir literatura infantil, ¿cómo lo enfrentó?

Se pensaba que era un género menor, yo les digo que no lo menosprecien porque es muy difícil. Recuerdo platicar con José Emilio Pacheco y él decía que le costaba trabajo ese tipo de cosas, otros autores comparten la opinión. Yo la verdad lo disfruto mucho.