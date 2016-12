Implementa Cuautitlán Izcalli el "Operativo Pirotecnia"

Cuautitlán Izcalli

Las autoridades de Cuautitlán Izcalli anunciaron la puesta en marcha del "Operativo Pirotecnia", para evitar que calles, mercados y bazares se colmen de puestos con venta de fuegos artificiales y por ende, prevenir accidentes y quemaduras durante las fiestas decembrinas. Con estas acciones pretenden también detectar sitios irregulares de venta.

Mario Lino Salinas, titular de Protección Civil municipal, explicó que 35 bomberos y 15 elementos, con turnos de 24 por 24, inspeccionarán puestos autorizados de venta de pirotecnia, sobre todo en mercados establecidos, para constatar que cuenten con los lineamientos de prevención necesarios como extintor, bote de arena, cantidad y tipo de productos en exhibición, botiquín, además del permiso vigente emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Agregó que los recorridos servirán para detectar la venta irregular de fuegos artificiales y evitar su proliferación en esta temporada donde la ciudadanía incrementa su uso y que, en muchas ocasiones, originan desde leves quemaduras hasta la pérdida o daño de extremidades, incluso hasta la muerte.

El funcionario destacó que también los elementos tienen la encomienda de alertar a los ciudadanos sobre los riesgos de colocar mal o en exceso las series navideñas, "porque comúnmente saturan los contactos y generan sobrecargas, provocando la quema del árbol y hasta el incendio de un hogar.

"Para evitar incendios es importante que la gente no coloque velas cerca del árbol de Navidad y que en éste usen adornos y materiales resistentes al fuego; revisar que las series de luces no estén gastadas, partidas, enredadas o con enchufes rotos; no sobrecargar enchufes o multicontactos y apagar todas las luces del árbol y adornos antes de acostarse o salir de casa".

Respecto al manejo de la pirotecnia, recomendó que los menores de edad sean supervisados por adultos, no recoger los que no encendieron y no arrojarlos bajo automóviles, muebles, personas o zonas arboladas.

Además, dijo, hay que cuidar encenderlos en un sitio libre de combustibles y, si se hace al aire libre, debe checarse la dirección del viento.

Mencionó que aunque las luces de bengala son consideradas una opción segura, debe cuidarse no acercarlas a la ropa para evitar que una chispa la prenda.

Por último, recomendó verificar la fecha de vencimiento, el origen y que el envoltorio de la pirotecnia esté en óptimas condiciones.

De acuerdo con estadísticas de la Fundación Mexicana para la Dermatología (FMD), en temporada decembrina los accidentes con pirotecnia representan 17 por ciento de la atención por quemaduras, en especial de menores de edad.





