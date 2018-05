Piden mantener estrategias para frenar robo a trenes

Tehuacán, Puebla

Resultado de las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado por el robo de granos que eran transportados a bordo de furgones del tren, destinados para el sector avícola, esperan que las áreas de seguridad pública continúen con la detención y aplicación de estrategias que permitan detener ese tipo de acciones, señaló el presidente de la Asociación de Avicultores de Tehuacán, Jorge García de la Cadena.

Indicó que las detenciones que se han realizado en los últimos días son resultado del trabajo de inteligencia e investigación que hacen las áreas policiacas, lo cual es digno de reconocerse porque representa que se está atendiendo al llamado de la ciudadanía, principalmente por aquellos empresarios que son afectados, pues se atenta contra su patrimonio.

Como parte afectada mencionó que no sólo es su obligación denunciar los hechos ante autoridades como la Fiscalía General del Estado, sino también es parte de un protocolo que se debe de seguir porque la mercancía se encuentra asegurada y de no hacer ese trámite el seguro no paga esas pérdidas, de ahí la doble necesidad de cumplir con formalizar los señalamientos.

Los robos se habían detenido hasta finales del año pasado al contar con la intervención de la marina y fuerzas federales, pero al comenzar este 2018 volvieron a ocurrir los asaltos y robos, lacerando al sector que importa los granos desde Estados Unidos y que están dirigidos hacia el sector avícola, mismos que han señalado cuentan con coberturas químicas para evitar plagas u otras afectaciones que pudieran tener y en consecuencia no son aptos para el consumo humano.

García de la Cadena mencionó que es necesario se retome la vigilancia e implementen diversas estrategias, para evitar que los grupos delictivos vuelvan a afectar al gremio como ocurrió hasta el año pasado, donde incluso se solicitó la intervención directa de las áreas federales al considerar que las policías municipales de los lugares por donde pasa el ferrocarril estaban rebasadas ante ese problema de inseguridad.

AMV