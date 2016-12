Organizaciones llaman a la desobediencia civil

Monterrey

Inconformes con el alza en impuestos, integrantes de organizaciones civiles comenzaron a recabar firmas para revocar del mandato al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, y llamaron a los ciudadanos a no pagar la tenencia ni el predial.

En medio de la protesta que inició en el Congreso y terminó en el Palacio de Gobierno, el líder del Congreso Nacional Ciudadano, Gilberto Lozano, comenzó a acumular firmas con el fin de destituir al titular del Estado.

“Hoy vamos a iniciar las firmas para revocación de mandato de Jaime Rodríguez Calderón, ya traemos los formatos legales porque no podemos esperar a tenerlo ni siquiera seis meses más aquí, tres meses; se nos hace largo el tiempo para que el señor se salga cuanto antes del Palacio de Cantera, porque cada día que pasa está verdaderamente siendo un continuismo de lo que había hecho (el ex gobernador) Rodrigo Medina”, dijo Lozano.

El activista añadió que buscarán recaudar unas 400 mil firmas para poder destituir al mandatario estatal; no obstante, expuso que también intentarán hacer presión para conseguir su renuncia.

Por su parte, Pedro Alejo Rodríguez, Fufito, de Ciudadano Empoderado, convocó a la ciudadanía a cometer “actos de desobediencia civil”, y pidió no pagar el impuesto de la tenencia ni el predial.

Mencionó que para quienes quieran ampararse, la organización Ciudadano Empoderado tiene abogados que los asesorarán para no pagar los gravámenes que aumentaron para 2017.

“Convoco a los ciudadanos de Nuevo León a no pagar el predial, a no pagar la tenencia, a no dar un paso atrás y a decir: ¡ya basta!”, expuso.

Luis Gerardo Treviño, presidente de Vertebra, dijo que apoyó en la protesta para manifestar la inconformidad de la sociedad por el aumento de impuestos.

“Los diputados operaron como viles delincuentes al trabajar al amparo de la oscuridad; no podemos estar de acuerdo y no podemos consentir que haya un incremento de todos estos impuestos, sobre todo cuando las familias no tienen incrementos en salarios”, refirió.

Carolina Garza, integrante del Frente Nacional por la Familia, dijo que el aumento en el predial y la tenencia está ocasionando un daño muy fuerte a los ciudadanos.

“Esta promesa incumplida de la tenencia está ocasionando un problema muy fuerte en los bolsillos de las familias”, indicó.

A la protesta también acudieron otras organizaciones civiles, así como habitantes inconformes de los municipios de San Pedro, Monterrey, San Nicolás, Melchor Ocampo, entre otros.