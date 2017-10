Niegan el permiso para edificar fraccionamiento en Altamira

Altamira

Altamira negó permiso a constructora para seguir edificado en un fraccionamiento, pues el proyecto presentaba deficiencias en obras hidráulicas, dijo el director de Obras Públicas.

Roberto Castro Cepeda explicó que la actual administración ya lo había advertido, y no se permitiría a edificadoras seguir creciendo las etapas si no se atendían las deficiencias de las primeras.

Precisó que por ahora una edificadoras se acercó para solicitar permiso de construcción para seguir levantando su siguiente etapa, pero la Dirección de Obras Públicas se lo negó, informó el titular del área.

El problema es que el proyecto que se estaba presentando carecía de las obras hidráulicas para garantizar que el área no se inundara, dijo Roberto Castro Cepeda, quien precisó que no pueden estar implementando acciones para mitigar las anegaciones en fraccionamientos y estar alcahueteando la edificación irregular de casas de interés social.

"Lo que les puedo asegurar ahora que no es por lo que está pasando, sino es una política no otorgar permisos en primeras, ni segundas ni terceras etapas sin haber cumplido con los previos, ha habido ya solicitudes, pero un fraccionamiento que no hemos autorizado porque no cumple con los requisitos en materia de infraestructura hidráulica".

Indicó que por ejemplo en el fraccionamiento Laguna Florida se edificó un dren por en medio de las viviendas, por eso en las lluvias del sábado por la madrugada la acumulación de agua generó una especie de ola que pasó por las viviendas y las inundó, aunque el agua bajó rápido.

"Es difícil realizar acciones y seguir alcahueteando malas construcciones, hay un dren ahí en Laguna Florida, que cruza los drenes por en medio de las casas, tiene algunas afectaciones, pero no es su parte fundamental llego una ola y paso por unas casas y las inundó".

En el caso de Villas de Altamira y Villas de las Flores se hará una revisión del dren que ya existe, para ver qué funciona y qué se puede mejorar, pues esos fraccionamientos fueron edificado por Casas Geo y esa empresa ya no existe en la zona sur del estado, por lo tanto será el municipio, el estado y la federación los que deberán invertir recursos para corregir lo que se hizo mal.





