Molesta reducción de descuento en pago de refrendo

Guadalajara

Con molestia por la reducción del descuento por pronto pago y con la solicitud de que los recursos aportados por la ciudadanía sean utilizados de manera correcta, contribuyentes se dan cita desde muy temprano este lunes en la recaudadora 00 del gobierno de Jalisco, ubicada en el centro de Guadalajara.



Desde la puerta de ingreso a la recaudadora, la fila alcanzaba a llegar en momentos hasta avenida Juárez. Desde antes de las ocho de la mañana comenzaron a llegar los ciudadanos a la oficina que abrió las puertas a las 8:30 horas. La espera para ser atendido superaba una hora.



Este nuevo año hubo cambios en el pago de refrendo. En años anteriores existía un descuento del 15 por ciento en el mes de enero, 10 por ciento en febrero y 5 por ciento en marzo. Para este 2017, la reducción es del 10 por ciento en enero y 5 por ciento en los meses de febrero y marzo.



"Lo que no me pareció bien fue que se disminuyera el porcentaje de descuento por pago pronto y entonces prácticamente el descuento que te dan y digo descuento entre comillas, se te van con la aportación de esos 40 pesos (a Cruz Roja y Hogar Cabañas)", señaló Azucena Roa.



"El descuento ya se hacía factible, desde meses anteriores se ve que el gobierno está requiriendo de liquidez y si era previsto y bueno, decían que no había que pagar nuevos impuestos pero ya no los están acomodando de una manera sutil", señaló Jesús Ramírez.



Aunque los usuarios no ven mal el pago del derecho de 40 pesos para la Cruz Roja y el Hogar Cabañas, observan que no se tiene un beneficio con el descuento aplicado en los primeros tres meses, pues lo descontado lo regresan con la aportación para las instituciones ya mencionadas.



El costo del refrendo vehicular en Jalisco es de 507 pesos. Durante el mes de enero se pagará 456 pesos y más los 40 pesos para Cruz Roja y Hogar Cabañas se alcanzará 496 pesos. En febrero y marzo el refrendo será de 482 pesos más la aportación para alcanzar los 522 pesos. A partir del primero de abrir el costo será de 507 pesos y se incluirán gastos de actualizaciones y recargos, además de que se podría sumar multa fiscal y costos de cobranza. El refrendo de motocicletas es 117 pesos.



El pago se puede realizar en las 134 recaudadoras estatales, en sucursales bancarias y tiendas de conveniencia. Para realizar el pago en bancos y tiendas es necesario acudir con un formato impreso desde la página de Internet de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF).

MC