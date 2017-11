Matrimonio igualitario: el PAN insiste en que no hay iniciativa

Monterrey

Luego de que una organización de la comunidad gay se plantó afuera del Congreso del Estado en espera de que se destrabe el matrimonio igualitario, el coordinador de la bancada del PAN, Arturo Salinas, declaró que no pueden discutir sobre una iniciativa que no existe, pues aseguró que no se ha presentado ninguna.

Comentó que el documento que presentó el diputado independiente Jorge Blanco no fue planteado como iniciativa, y además no está en comisiones y desconoce si fue dictaminada en un periodo anterior.

“Platiqué con (el activista) Mario Rodríguez Platas en la mañana, no me hicieron ninguna petición en ese sentido, es que no hay ningún tema en las comisiones, no hay ninguna solicitud, no hay una iniciativa. Si la presentan la analizaré, veremos en qué sentido la presentan”, declaró.

Por otra parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) envió observadores a las afueras del Congreso local, donde activistas de la comunidad LGBT realizan el mencionado plantón.

A través del área de Comunicación Social de la Comisión se dio a conocer que representantes del organismo acudieron para constatar que no exista ninguna violación a los derechos humanos de los manifestantes.

Según detalló la CEDH, el activista Mario Rodríguez Platas declaró que los inconformes se encuentran ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. lo cual hasta el momento nadie ha intentado impedir.

“La Comisión puso a disposición sus servicios a los activistas, y de momento no han emitido ninguna denuncia”, se informó.