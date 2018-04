Manuel Ballesteros promete mejoras en educación y salud a vecinos de Neza

Nezahualcóyotl

Rendición de cuentas, educación y salud, serán tres de los principales ejes que abordará la propuesta política de Manuel Ballesteros López, candidato del Frente, formado por PAN, PRD y MC, a la diputación por el Distrito 31 federal de Nezahualcóyotl, Estado de México

Durante la inauguración de su casa de campaña, en el cruce de la avenida Partirán y Poniente 21, colonia La Perla, el ex jefe delegacional en Venustiano Carranza explicó que de las funciones que tienen los legisladores federales, contempladas en el artículo 73 constitucional, "me voy a abocar a tres que para mí son las más importantes para los vecinos de ciudad Nezahualcóyotl: rendición de cuentas, educación y salud".

Acompañado del candidato al Senado de la República, Juan Zepeda Hernández; del alcalde con licencia, Juan Hugo de la Rosa García, y de aspirantes a puestos de elección popular en la Ciudad de México y el Estado de México, Ballesteros detalló que la rendición de cuentas contempla la transparencia y fiscalización de los recursos públicos que maneja el gobierno federal.

"Cada vez que el gobierno federal endeuda más a los mexicanos más se ve afectada la economía, por eso es importante que desde el Congreso de la Unión haya diputados federales que alcen la voz del PRD, que sean mayoría con otros partidos políticos, para que de alguna manera se transparenten todos los recursos públicos del gobierno federal, lo que se verá reflejado con más ingresos para los estados y municipios", afirmó.

Por eso, agregó, quiero ser diputado federal, porque quiero ser la voz en el Congreso, para transparentar los recursos.

"No puede ser que la economía se vaya cada vez más abajo, no puede ser que hace seis años el litro de gasolina estaba prácticamente a la mitad de como está ahorita; no puede ser que cuando empezó el gobierno federal estaba a 11 pesos y ha estado hasta en 22 pesos, lo que significa inflación y que cada vez la canasta básica sea más cara para todos los mexicanos del país, incluyendo al Estado de México y ciudad Nezahualcóyotl", dijo.

En educación dijo que requiere que el gobierno federal, a través de los diputados federales, invierta en infraestructura para tener escuelas dignas.

Explicó que la Secretaría de Educación Pública es la responsable de las escuelas, pero, afirmó, prácticamente las tiene en el abandono, "por eso quiero ser diputado federal porque desde el Congreso se puede legislar en materia educación".

Con respecto al tema de salud, indicó que seguramente en Nezahualcóyotl todos tienen un vecino, un familiar o alguien cercano que necesite una urgencia y tiene que trasladarse a la Ciudad de México para recibir atención porque en la zona no hay hospitales de especialidad.

En este sentido, propuso establecer un convenio con la delegación Venustiano Carranza, de la Ciudad de México, para que parte de las 790 hectáreas del aeropuerto que van a quedar libres se construya una zona de hospitales de tercer nivel.

"Podemos acercar los servicios, estamos en condiciones y hay la posibilidad, esas son las banderas que vamos a impulsar independientemente de las gestiones que hagamos en favor de los municipios de Nezahualcóyotl".