MC presentará reforma para disminuir impuesto a gasolina

Guadalajara

Ante el ‘gasolinazo’ que provocó el incremento de al menos el 20 por ciento en el precio del combustible, la fracción del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) en el Congreso de Jalisco presentará una iniciativa en contra de este aumento con el objetivo de que esta sea enviada al Congreso de la Unión.



El coordinador de la fracción de MC, Ismael del Toro, explicó que la propuesta va encaminada a que haya una reducción del 23.8 por ciento en el impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para así reducir el costo de la gasolina en el país.



La siguiente sesión en el Congreso de Jalisco está programada para el 10 de enero. Sin embargo, el diputado señaló que pedirá que la sesión de pleno pueda celebrarse antes para presentar dicha iniciativa y así enviarla al Congreso de la Unión.



El diputado agregó que el costo de la gasolina no sólo está agravado por el IEPC si no también el impuesto que se difiere a los estados y la parte dirigido al medio ambiente.



Esta misma iniciativa había sido presentada el 11 de octubre del 2016 por el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. Sin embargo, señalan que fue considerada como resuelta en el proceso de dictaminación del presupuesto de egresos para el 2017, pero no fue atendida.

