Listo el nuevo gabinete del Gobierno del Estado de México

Toluca

El Gobierno del Estado de México dio a conocer a los integrantes del gabinete que a partir de este 16 de septiembre estarán junto con el titular del Ejecutivo mexiquense, Alfredo del Mazo Maza.

Secretaría General de Gobierno: Sergio Alejandro Ozuna Rivero

Edad: 66 años. Formación Académica: Maestría en Administración Pública por la Universidad del Sur de California. Licenciatura en Derecho por Universidad Iberoamericana.

Experiencia Laboral: Jefe de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas. Secretaría de Gobernación. Secretario de Desarrollo Social. Estado de México. Subsecretario General de Gobierno en la Secretaría General de Gobierno del Estado de México.

Secretaría de Finanzas: Rodrigo Jarque Lira

39 años. Licenciatura en Economía por la Universidad Anáhuac. Maestría en Economía por la Universidad de Virginia. Maestría en Administración Pública por la Universidad de Columbia, Nueva York.

Experiencia Laboral: Director de Finanzas de Banobras. Director General Adjunto de la SHCP. Tesorero del Ayuntamiento de Huixquilucan.

Secretaría de Seguridad: Maribel Cervantes Guerrero

46 años. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Del Valle de México. Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales en el Colegio de Defensa Nacional de la SEDENA.

Experiencia Laboral: Presidenta MNEMO Consulting Group. Ciberseguridad y Ciberinteligencia. Regional Head of Financial Intelligence Unit. HSBC México. Comisionada General de la Policía Federal México.

Secretaría de Justicia y Derechos Humanos: Rodrigo Espeleta Aladro.

38 años. Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana.

Experiencia laboral: Consejero Adjunto de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Director General de Análisis y Seguimiento Legislativo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Director General Adjunto de Investigación y Atención a Casos de Derechos Humanos. Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Secretaría de Desarrollo Social: Francisco Javier Érick Sevilla Montes de Oca

55 años. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México Maestro en Administración, por la Universidad Autónoma del Estado de México.

Experiencia Laboral: Diputado de la LIX Legislatura del Estado de México. Presidente Municipal Constitucional de Lerma, Estado de México. Director General de Prevención y Readaptación Social, Estado de México.

Secretaría de Educación: Juan Jaffet Millán Márquez.

40 años. Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Especialidad en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Maestro en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Candidato a Doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Especialista en Política y Gestión Educativa en FLACSO. Graduado en Global Education en la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard.

Experiencia Laboral: Subsecretario de Educación Básica y Normal en el Estado de México. Diputado Local por Huixquilucan. Secretario del Ayuntamiento de Huixquilucan.

Secretaría de Salud: Gabriel O'Shea Cuevas.

52 años. Médico Cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Especialidad en Oftalmología, Hospital Civil de Guadalajara, Subespecialidad en Trasplante de Córnea, Cirugía Refractiva y Enfermedades Oculares Externas en el Hospital Luis Sánchez Bulnes "Asociación para Evitar la Ceguera en México". Diplomado en Alta Gerencia Hospitalaria por el Colegio Latinoamericano de Educación Avanzada. Maestro en Gerencia de Servicios de Salud por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.

Experiencia Laboral: Comisionado Nacional de Protección Social en Salud. Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud del Estado de México. Subsecretario de Salud y Director General del Instituto de Salud del Estado de México.

Director general del DIFEM: Miguel Ángel Torres Cabello

41 años. Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cursó la Maestría en Administración Pública.

Experiencia Laboral: Enlace Administrativo de la Coordinación de los Diputados Federales del Grupo Político del PRI del Estado de México. Gerente de Asesoría Financiera y Crediticia de BANOBRAS. Secretario Técnico del Ayuntamiento de Toluca.

Secretaría de Comunicaciones: Luis Gilberto Limón Chávez

42 años. Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Maestría en Administración Pública por la Universidad de Columbia, Nueva York.

Experiencia Laboral: Director General Adjunto de Finanzas, Operaciones y Sistemas en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Rural y Pesquero. Director General Adjunto Fiduciario en Banobras. Director General Adjunto de Proyectos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Secretaría de Obra Pública: Alejandro Fernández Campillo

45 años. Licenciatura en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Diplomado en Comercio Exterior por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Diplomado en Proyecto, Construcción y Conservación de Carreteras por el Instituto Mexicano del Transporte. Diplomado Virtual en Seguridad Vial de Carreteras por el Instituto Mexicano del Transporte.

Experiencia Laboral: Director General de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Obras Públicas del Ayuntamiento de Huixquilucan. Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huixquilucan. Director General de la Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán, Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México.

Secretaría de la Contraloría: Javier Vargas Zempoatécatl

49 años. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en Instituciones Administrativas de Finanzas Públicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Experiencia Laboral: Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de la República. Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de la República. Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.

Secretaría de Movilidad: Raymundo Édgar Martínez Carbajal

52 años. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana. Doctorante en Derecho Parlamentario por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Doctorante en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad de Murcia España.

Experiencia Laboral: Diputado Integrante de la LIX Legislatura del Estado de México. Secretario de Educación del Gobierno del Estado de México. Director General del CONALEP Estado de México.

Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano: Enrique Jacob Rocha

58 años. Licenciado en Economía, por la Universidad Anáhuac. Maestro en Administración Pública, por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Experiencia Laboral: Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor. Subsecretario de Economía. Diputado Local XXIX Distrito.

Secretaría de Desarrollo Económico: Paulina Alejandra Del Moral Vela

34 años. Licenciatura en Derecho, Universidad Iberoamericana. Maestría en Administración Pública y Políticas Públicas, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Diplomado en Democracia y Parlamento, Universidad de Salamanca. Maestría en curso en Gobernanza y Comunicación Política, Universidad de George Washington.

Experiencia Laboral: Presidenta del PRI en el Estado de México. Secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado de México. Directora General de BANSEFI.

Secretaría del Trabajo: María Mercedes Colín Guadarrama.

49 años. Contadora Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente cursa la Maestría en Derecho Parlamentario en la Universidad Autónoma del Estado de México.

Experiencia Laboral: Diputada Local a la LIX Legislatura del Estado de México. Vocal Ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México. Subsecretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México.

Secretaría de Turismo: María Lorena Marín Moreno

33 años. Licenciada en Derecho por la Universidad ETAC. Maestría en Comunicación Estratégica para Gobiernos e Instituciones (En proceso de titulación).

Experiencia Laboral: Directora General del SMDIF de Chalco. Directora General de Participación Social del Gobierno del Estado de México. Senadora de la República en la LXIII Legislatura.

Secretaría de Cultura: Marcela González Salas y Petricioli

69 años. Licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Estudios de Maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Master in Arts por la Universidad Anáhuac. Diplomado en Historia del Arte de México por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomado en Religiones Comparadas por la Universidad Anáhuac. Diplomado en Apreciación Musical por el Centro Musical Bartok.

Experiencia Laboral: Diputada Federal en la LXIII, LIX y LIII Legislatura del Congreso de la Unión. Directora General del Instituto Mexiquense de Cultura. Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).

Secretaría de Medio Ambiente: Jorge Rescala Pérez

57 años. Ingeniero Agrónomo Fitotecnista, Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Autónoma del Estado de México.

Experiencia Laboral: Director General de la Comisión Nacional Forestal. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Secretaría de Desarrollo Agropecuario: Darío Zacarías Capuchino

46 años. Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México.

Experiencia laboral: Presidente municipal de Acolman. Diputado federal por el Distrito de Teotihuacán. Diputado local por el Distrito de Acolman.

Secretaría Técnica del Gabinete: Ériko Flores Pérez

46 años. Licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad de Las Américas. Maestría en Finanzas Corporativas por la Universidad de las Américas Puebla.

Experiencia Laboral: Director General de Delegaciones de la PROFECO. Director General de Atención a Grupos Prioritarios de la SEDESOL. Director General de Seguimiento de la SEDESOL.

Coordinador General de Comunicación Social: Jorge Alberto Pérez Zamudio

38 años. Licenciatura en Comunicación y Periodismo, FES Aragón, Universidad Nacional Autónoma de México.

Experiencia Laboral: Secretario de Comunicación Institucional del Partido Revolucionario Institucional. Subgerente de Información en la Gerencia de Comunicación Social de la Comisión Federal de Electricidad. Coordinador de Comunicación Social del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.

Coordinador General de Estrategia e Imagen Institucional: Francisco Sarmiento Pérez

41 años. Licenciatura en Ciencia Política, Instituto Tecnológico Autónomo de México

Experiencia Laboral: Subdirector de Análisis e Información en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Director de Desarrollo Económico en el Municipio de Huixquilucan, Estado de México. Dirección de Innovación y Competitividad en el Instituto Mexiquense del Emprendedor

Secretario Particular: Sergio Chavelas Maruri

49 años. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UAEM. Especialidad en Alta Dirección en Informática Gubernamental, Instituto Nacional de Administración Pública.

Experiencia laboral: Secretario Particular del Diputado Federal del Diputado Federal por el Dtto 18 de Huixquilucan, Estado de México. Secretario Particular del Director General de Banobras. Secretario Particular del Presidente Municipal de Toluca.

Jefe de la Oficina de la Gubernatura: Rodrigo Jiménez Solomón

31 años. Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Estudios en Gobierno y Gestión Local por el CIDE y en Técnicas de Negociación y en Derecho Constitucional Comparado por el ITAM. Maestría en Administración Pública por el INAP (en curso).

Experiencia Laboral: Coordinador General de Asesores de la SCT. Coordinador General de Proyectos y Programas Interinstitucionales de la SCT. Coordinador de Asesores del Comisionado Nacional de Seguridad Pública.

LC