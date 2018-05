Leoneses recriminan índices de inseguridad a Santillana

León, Gto.

Leoneses señalaron que la inseguridad en la ciudad se encuentra sin control y que las estrategias realizadas no han tenido resultados, las declaraciones anteriores se dan después de que el alcalde con licencia y quien busca la reelección, Héctor López Santillana, señalara que sí se ha trabajado en contra de la inseguridad y se han tenido resultados.

“Está muy pesimamente mal, hay muertes continuas, robos asaltos ya no sabes qué hacer, no puedes andar en la calle. Ya a las 7 u 8 ya no puedes salir (…) el alcalde no sé con qué ojos la vea pero pues que salga a la calle y verá si no lo asaltan”, comentó Ramón Rivera.

“Hay mucha inseguridad y en cualquier colonia, hay asaltos y robos y muchas matanzas (…) en mi colonia hay muchos problemas, sobre todo asesinatos, soy de la colonia Loma Bonita”, señaló Carlos Frausto; mientras que Alejandra, otra joven entrevistada y que dijo vivir en la colonia Medina, señaló que si tuviera que dar una calificación sería de 4, “está muy feo, yo le daría un cuatro; en mi colonia está feo, los robos son lo más frecuente, mi colonia es Medina”.

Los ciudadanos invitaron al candidato blaquiazul a caminar por las colonias de la ciudad y visitar los polígonos de pobreza para que se dé cuenta de la situación de inseguridad,

Que corrijan la inseguridad, que hagan algo porque ya se están pasando. No se está trabajando porque si se estuviera trabajando ya se hubiera frenado la inseguridad (…) él alcalde dice eso pero pues que vaya a las orillas, a las colonias de la orillas a las dos o tres de la mañana. Yo vivo en León 2 y ayer estaba la pelea a pedradas (…) yo no veo rondines policiacos, en mi colonia ya pasando las 11 de la noche ya nadie sale”, comentó Ángel Francisco Ramírez.

Cabe destacar, que fue mediante un ejercicio de evaluación realizado por MILENIO que los propios candidatos a la alcaldía de León evaluaron distintos rubros de la administración, donde en su mayoría dieron calificaciones reprobatorias a la gestión de Héctor López Santillana en el tema de seguridad, y donde el candidato a la reelección dijo que se había hecho lo posible y se asigno un 9.