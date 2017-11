Con "Jungle check" emprenden aventura para rastrear locaciones de fotos viejas

Monterrey

Un álbum de polaroids en un mercado de pulgasde la Ciudad de México fue el inicio de una aventura para los artistas Cristina de Middel y Kalev Erickson, quienes decidieron rastrear las locaciones de estas antiguas fotografías y plasmarlas en una muestra que bautizaron como Jungle check.

La fotógrafa española narró que las polaroids no contenían descripciones y estaban muy desgastadas por el paso de los años, sin embargo, al analizarlas con más detenimiento se percataron de que en una foto aparecían las ruinas de Tulum en Cancún, por lo que acudieron al sitio para tratar de descifrar las demás imágenes.

A partir de ahí, dijo De Middel, el diálogo con el archivo fotográfico fue muy libre, pues en algunos casos replicaron los escenarios y en otros dieron una posible contestación a lo que plasmaban las imágenes.

“El punto de partida fue encontrar un archivo fotográfico, en este caso un poco especial porque es un archivo de polaroids que están estropeadas, que no se ven bien pero que, bueno, en principio las ves y no tienen nada especial, las encontramos en la Lagunilla en la ciudad de México, pero si las observas bien te das cuenta que hay algo extraño en ellas, como que hay una narrativa, hay una historia ahí que no se termina de entender.

“Decidimos intentar averiguar más y jugar un poco a la aventura de, vamos a intentar entender mejor el archivo, y podemos tomarlo como un punto de partida para hacer un trabajo sobre la idea del road trip y la idea de definir México de otra manera. (...) A partir de ahí construir una imagen de México un poco distinta a lo que venimos viendo últimamente”, mencionó.

Una vez en Cancún, relató, alquilaron una palapa bastante adentrada en la selva para continuar con su búsqueda.

“Los animales poco a poco se fueron acostumbrado a nosotros e iban poco a poco, más bien rápido, invadiendo el espacio, lo cual creo, fue realmente una experiencia bastante inmersiva al final casi éramos protagonistas de una historia que no sabíamos muy bien cómo iba a acabar”, comentó.

El producto de esta experiencia fue la exposición Jungle check”, que actualmente se exhibe en el Centro de las Artes. Nave dos, en la galería del segundo piso, en donde permanecerá hasta febrero del 2018 con una entrada gratuita.

En dicha exhibición los espectadores podrán encontrar una serie de fotografías y tres impresiones lenticulares, una técnica que al doblar una fotografía permite ver dos imágenes distintas dependiendo del lado que se observe, izquierdo o derecho.

Cristina de Middel mencionó que la muestra combina su visión como fotógrafa documental y de Erickson, artista inglés especialista en archivo fotográfico, y ofrece una apuesta re-interpretativa y lúdica para el público.