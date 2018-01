Jóvenes construirán robots entre ruinas del sismo

Torreón, Coahuila

El sismo les quitó en muchos casos, sus casas, sus escuelas. Los sismos que se presentaron en septiembre del año pasado causaron muerte y desolación en los habitantes de varias comunidades del estado de Oaxaca.

Adrian Valencia Castillo, 16 años, Porfirio Ramirez de 23 años, Eliezer Alemán Juárez Gutierrez, de 14 años, Yamile Fuentes Alvarez, de 14 años, Eduardo Vazquez Fuentes, de 24 años, así como Jason Axel Miranda, de 14 años, entre otros, son habitantes de la zona del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca, que participarán en la competencia robótica FIRST que tendrá su sede en la ciudad de Torreón.

Sus ganas de competir no se derrumbaron como las construcciones de su comunidad de El Espinal e Ixtaltepec, donde estaban sus escuelas secundaria y de preparatoria, en el estado de Oaxaca.

Los sismos que se presentaron en Oaxaca dejaron más del 90% de las escuelas destruidas.



Estos jóvenes estudiantes no tienen aulas. El taller y su laboratorio para la desarrollar su robot y sus prueba se improvisará en el interior de un remolque. Además del robot, su reto, será su mismo entorno.

Ellos son apoyados por Industrias Peñoles gracias a que en esa comunidad está la unidad Fuerza Eólica del Istmo. Ésta será la primera vez que participen en un evento de esta naturaleza.

“Se siente la emoción de ver a todos los equipos en un mismo sitio y querer que ya llegue el dia de la competencia”, señalan.

Ellos contarán con tres mentores del Instituto Tecnológico de Comitancillo, quienes los irán asesorando y guiando en su camino al FIRST.

“Al ser nuestro primer año, desde el mes de agosto estamos teniendo cursos. Hace mes y medio comenzamos a tener prácticas con ciertos instrumentos”.

Aunque no tienen un dominio del idioma inglés, “nuestra meta es llegar lo más alto posible”, aseguran.

Tras los sismos, estos jóvenes participaron de manera voluntaria en la repartición de apoyo que llevó Peñoles a esa región, más de 350 toneladas reunidas en la Comarca Lagunera.

“En mi caso me sentí con mucha satisfacción de que otros estados apoyamos al nuestro. Muchas personas perdieron su casa. Me da gusto que la empresa Peñoles haya proporcionado ayuda que dio la gente de Torreón”.

Iniciarán clases este lunes en aulas provisionales, comenta que su área de trabajo como FIRST se les proporcionó una traila y ahí estan trabajando.



“Al repartir las despensas, a la vez había cierta tristeza, veiamos la cara de la gente que perdieron todo. Algunos si pudieron salvar algo. La situación es complicada. De vez en cuando llega la ayuda. Mi casa se cayó. Mi escuela no tenemos clases todavia porque esta dañada, se perdieron nueve aulas”.

“Estamos concentrados con la robótica. Es difícil pero tenemos que estar ahí, es algo que me gusta, me agrada. Además como no tenemos escuela, ya mero vamos a iniciar, pero vamos a ver como lo hacemos, se tiene que lograr”, fueron algunos de los testimoniales de estos jóvenes pertenecientes al equipo EOLOTICS.

De acuerdo a Guillermo Garcia, Coach lider de este equipo, las escuelas donde estudian ellos están destruidas.

“El espacio es muy pequeño, no tenemos el espacio adecuado, lo estamos acomodando.Como equipo, pediríamos más espacio más grande, herramientas para armar los robots. A los muchachos en su escuela secundaria, el apoyo en lo que cuidan, para levantar la infraestructura”.

Alrededor del 90% de las escuelas ubicadas en esa zona están completamente destruidas, tuvieron que ser derrumbadas o están ya en proceso de reconstrucción, misma que llevará varios meses.

