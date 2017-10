IMSS Poniente aplicará 11 mil 571 vacunas contra VPH

Toluca

Como parte de las acciones que se enmarcan en la Tercera Semana Nacional de Salud, la Delegación Poniente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estará aplicando aproximadamente 160 mil 319 inmunizaciones, de las cuales 11 mil 571 son contra Virus de Papiloma Humano (VPH), por lo que especialistas invitan a las familias a sumarse a dichas tareas preventivas.

En este marco, Leticia Valdés Ramírez, coordinadora auxiliar de Salud Pública de esta delegación, explicó que una de las tareas más destacadas de la semana es la aplicación de vacunas contra el VPH en niñas que cursan el quinto grado de primaria o aquellas no escolarizadas, que se ubican entre las edades de nueve a 11 años, asegurando que no existe riesgo alguno.

TE RECOMENDAMOS: Aplicarán más de 1.5 millones de vacunas en el Edomex: Del mazo

"Creen que esta vacuna no se debe aplicar, sabemos que el Virus de Papiloma tiene varios subtipos y la vacuna está compuesta por los más agresivos y es para prevenir, no queremos decir que ya no le va a pasar, pero es menos agresivo, porque depende de la deficiencia inmunológica de cada persona".

Detalló que luego de la aplicación de esta vacuna tampoco se presenta sintomatología alguna, únicamente el dolor local de la aplicación; esta dosis debe ser complementada durante el próximo mayo, a través del esquema de la Semana Nacional de Salud.

LC