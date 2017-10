Reparten apoyo económico entre 105 organizaciones de la sociedad civil

Guadalajara

El Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) y la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), repartieron una bolsa de más de 5 millones de pesos entre 105 organizaciones de la sociedad civil, que a través de sus programas y actividades, atienden a más de 65 mil personas en la entidad.

Según lo consideró el titular de la Sedis, Miguel Castro Reynoso, Jalisco se ha convertido en un líder en el combate a la desigualdad y la pobreza, esto gracias a que su gobierno opera con una "visión humana", que entiende que gobierna para la gente, no para las cosas.

En ese sentido resaltó el esfuerzo de la sociedad, que ha sido pieza fundamental para que la entidad tenga esos resultados con una suma de "manos que en ocasiones ni siquiera tiene interés en el reconocimiento público".

La titular del IJAS, María Luisa Urrea, puntualizó sobre esa necesidad de sumar voluntades y trabajar en conjunto sociedad civil y gobierno, para poder atender las demandas más sentidas de la población, por ello ese apoyo de 50 mil pesos que cada institución recibió la tarde de este martes de parte del Gobierno del Estado.

El gobernador del estado de Aristóteles Sandoval, reconoció la labor de estas asociaciones civiles y en ese sentido indicó que el recurso que se les entrega a estas asociaciones, es una de las mejores inversiones del gobierno, pues apoyan a las personas más vulneradas y dan muestra de ese sentido de filantropía que hace falta en el país.

"Nosotros formamos a nuestros hijos en casa, hablamos de que cada padre de familia y madre familia tiene una responsabilidad que no se la puede delegar a los maestros. Si todos asumimos nuestra responsabilidad, entonces viviríamos en un mundo distinto, pero como no es así, tiene que haber equilibrio y entonces el estado debe ser sensible para entenderlo y distribuir la riqueza”, señaló Sandoval Díaz.

El mandatario estatal aseguró que el tiempo que resta de su gobierno, seguirá brindando apoyos a las Asociaciones Civiles que aporten a mejorar las condiciones en las que la sociedad vive y se desarrolla.

GPE