No tuve duda en venir a la Jaiba: “Hachita” Ludueña

Tampico

La noche del pasado viernes, Daniel “Hachita” Ludueña, portó por primera vez la playera celeste misma que lucirá con el número diez en el Torneo de Clausura 2017 y con la que jugó por espacio de 35 minutos, suficientes para que la noble afición de la zona sur del estado mostrara su calidez ante el naturalizado mexicano, quien además será el capitán del equipo.

Tras culminar el juego ante Correcaminos “El Hachita” se mostró contento de haber llegado al TM Futbol Club y sobre todo por el recibimiento que tuvo por parte del respetable; dijo que tras la invitación de Daniel Guzmán, nunca dudó en poder venir al club.

“Seguro que tengo un gran compromiso al portar esta playera, sino no hubiera venido, así que, no tuve la menor duda cuando Daniel (Guzmán) me lo dijo, algo que de verdad agradezco que se haya fijado en mí y sobre todo a la directiva por el esfuerzo que hizo, acá estamos, concentrado al máximo”.

Agregó que jugar el amistoso ante Correcaminos era importante para ir conociendo más a sus compañeros “es difícil cuando se empieza a armar un equipo nuevo, el empezar a conjugar cada uno de los jugadores, que nos empezamos a entender dentro del campo del juego, eso va a llevar tiempo y en la semana vamos a tener tiempo para trabajar, hay muy buenos elementos, no tengo la menor duda que hay material para hacer las cosas bien”.

En cuanto a su capacidad física, Daniel Ludueña, aseguró que llega pleno para iniciar la competencia, pues apenas hace un par de semanas concluyó el torneo en Argentina donde militó con el equipo Talleres de Córdoba, Argentina.

“La verdad es que terminamos el torneo de Argentina el 18 (diciembre), solo tuvimos una semana de descanso, así que, la verdad venimos muy bien, solo un poco cansado del viaje, pero no tuve la menor duda de venir y jugar un rato, se lo dije a Daniel (Guzmán), quería sentir a la gente, la cancha. Estoy contento y vamos a empezar a trabajar”.

Aseguró estar contento con el recibimiento que le dieron los aficionados de la Jaiba Brava “me gustó mucho la afición, pero eso es lo que nosotros debemos hacer desde dentro de la cancha, que ellos se prendan, que se entusiasmen y bueno ya jugamos y ahora hay que seguir trabajando”.

JERR