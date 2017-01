Encabeza Zapopan inmovilizaciones en gasolineras: Profeco

Guadalajara

Ahora que se incrementó el precio de la gasolina Zapopan no sólo tiene la nada honrosa posición de ser uno de los municipios en donde más caro se venderá la gasolina, sino que además es el lugar en el que la Procuraduría Federal del Consumidor ha inmovilizado más mangueras de diversas estaciones de servicio durante los operativos realizados en 2016.

De acuerdo a información del Programa Nacional de Verificación de Combustibles, durante 2016 en Jalisco se realizaron acciones en 270 estaciones de servicio de diferentes municipios de la entidad en donde fueron revisadas 5,178 mangueras resultando un total de 370 con sellos de inmovilización, en algunos casos por alteraciones en el despacho del combustible.

Del total de mangueras a las que se les impuso sello por parte de la Profeco 113 corresponden a estaciones de servicio ubicadas en la ex Villa Maicera en tanto el segundo lugar lo ocupa Guadalajara con 106 mangueras inmovilizadas, le siguen los municipios de Tlaquepaque con 32, Tonalá con 23, Tlajomulco 19, Puerto Vallarta 11 y El Salto con 10 inmovilizaciones.

También se registraron al menos 68 casos durante el 2016 en los que los dueños de las estaciones de servicio impidieron el trabajo de los verificadores de la dependencia federal. Para consultar la dirección de las estaciones de servicio donde se encontraron irregularidades puede acudir a la página de internet http://combustibles.profeco.gob.mx/qqg/.

Recientemente el titular de la Profeco, Ernesto Nemer, instruyó un operativo especial de vigilancia en gasolineras para evitar y denunciar actos de especulación ante el anuncio hecho por la Secretaría de Hacienda sobre el incremento promedio en los combustibles de un 20 por ciento al arranque de este año.

El aviso del operativo fue dado a todos los delegados y subdelegados de la institución con el fin de detectar y denunciar actos de especulación en la venta de combustibles.

Estos operativos se llevaron a cabo principalmente en las entidades donde se han reportado este tipo de conductas que violentan los derechos de los consumidores, como son algunas regiones de Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas y Aguascalientes.

El objetivo fue dar aviso inmediato a Petróleos Mexicanos y la Comisión Reguladora de Energía para aplicar las sanciones administrativas que procedan, y se realizarán las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República para iniciar las averiguaciones por delitos contra la economía pública, sancionados en el artículo 253, fracción primera, inciso A del Código Penal Federal, que alcanzan una penalidad de 3 a 10 años de prisión.

Para denuncias usted puede llamar al Teléfono del Consumidor 01 800 468 8722 sin costo en el país, y también a través de redes sociales oficiales en twitter: @Profeco y en Facebook ProfecoOficial para atender cualquier consulta. Además, la Procuraduría General de la República dispone del número “Atención PGR” 01 800 00 85 400 para realizar denuncias sobre este tema.}

CLAVES

Las acciones de Profeco:

*270 estaciones de servicio

*5,178 mangueras revisadas

*370 mangueras inmovilizadas

*68 Se negaron a ser verificadas

“Nos va a cargar la chingada”

Llegó el 2017, y con él un aumento de en promedio 20 por ciento a las gasolinas magna y premium y el diesel, lo que desata una inminente posibilidad de alza en servicios y productos base de los ciudadanos, como el transporte y alimentos.

En una nota publicada ayer por este diario, se anunciaba que incluso desde antes de que terminara el 2016, ya habían incrementado los precios de algunos artículos. Alimentos como leche, agua purificada y galletas, ya habían sido reetiquetados en algunas tiendas, así como alimentos preparados en locales y puestos callejeros que subieron sus precios.

Situación de la que se percató ayer Melina Juárez, mientras hacía sus compras en un supermercado ubicado en la zona centro de Guadalajara. Melina aseguró haber encontrado algunos productos de su canasta básica más caros que en su compra anterior, como el pan y jabón.

“La verdad sí se nota, y creo que nos la vamos a ver muy difícil porque el salario mínimo no sube realmente y la verdad que con lo que pagan no alcanza”, dijo.

Y es que el panorama pinta poco esperanzador, sobretodo en Jalisco, donde “todo es más caro”, aseguró una compradora del Estado de México que se encontraba de visita en la ciudad y quien enojada compartió su visión de este año: “para nosotros la gente media, nos va a cargar la chingada”, resumió la mujer quien prefirió omitir su nombre.

“No tiene madre el gobierno la verdad (…) cobran y no hacen ni madres, eso es lo que pasa”, agregó.

Además, uno de sus acompañantes justificó las acciones ilegales que podrían suscitarse tras el aumento de los combustibles: “yo no entiendo cómo no quieren que haya robo de ductos de Pemex, ¿a quién se la voy a comprar (la gasolina), al que me la da en 10 (pesos) o al que me la da en 18? Es lógico, la verdad”, añadió.

Otro de los ciudadanos dejó claro el descontento social que se vive en la atmósfera, cuando se negó a hablar del tema, argumentando que “no sirve de nada dar opiniones, las cosas no van a cambiar, todo va a seguir igual”.

MC