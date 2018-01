Edil no respalda búsqueda de Karla Romero: familiares

Tlaxcala

Pese a que la menor, Karla Romero Tezmol,desapareció hace dos años en San Pablo de Monte, el alcalde, Cutberto Cano Coyotl, no ha mostrado interés moral ni económico para apoyar la búsqueda, así lo indicó la madre de la víctima, Olga Tezmol Juárez.

“A veces estamos en ceros y no falta quien, un amigo, un familiar, un vecino y hasta gente desconocida, nos ofrece 100 o 200 para gasolina, para sacar copias del rostro de mi hija, imprimir lonas o simplemente crédito para el celular y hablarle a la abogada que nos está ayudando, nos las vemos duras por que el trabajo se descuida, porque vamos acá, vamos allá, mi esposo ha dejado de trabajar hasta una semana o quince días”, precisó.

Y es que desde que inició la gestión del presidente actual, se reunieron para ponerlo al tanto sobre la desaparición, en respuesta ofreció apoyo económico y transporte para continuar con la búsqueda, sin embargo solo fue compromiso de palabra, ya que hasta el momento no se ha otorgado el respaldo.

“Cuando empezó en su administración Cutberto, nos pusimos en contacto con él, dijo que nos iba apoyar en todo lo que se pudiera y sobre todo que contáramos con su respaldo como autoridad, pero nunca nos ha dado nada, lo hemos buscado, no nos conceden una cita, pedimos apoyo con transporte y nos lo niega, es una autoridad que solo habló bonito pero nada de lo que dijo ha cumplido” refirió.

Tezmol Juárez, señaló que ha logrado avanzar con el respaldo de gente voluntaria pero no de sus autoridades municipales, lo que ha generado malestar pues ofreció acciones que no se han cumplido.

“Somos de San Pablo del Monte, llevo dos años buscando a mi hija y no la encuentro, aunque no lo crean se gasta mucho, mucho dinero en transporte porque a veces hay que ir a México, y quisimos buscar el respaldo de las autoridades pero me decepcionaron”, refirió.

Cabe hacer mención que Karla Romero Tezmol se reportó como desaparecida hace dos años en la comunidad de San Nicolás, cuando se dirigía a la primaria “Cuahutemoc”.

AMV