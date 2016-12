Diputados podrán apoyar a candidatos fuera de horario laboral

Uribe

Será imposible que los delegados no participen en el proceso electoral del próximo año y apoyen a su candidato, no obstante, hay que respetar la ley, la veda electoral y aprovechar los tiempos no laborables, consideró el coordinador de los diputados de Morena, Francisco Vázquez.

Indicó que los legisladores no pueden decir que no se distraerán en lo electoral, pues forman parte de equipos y de partidos, por lo que seguramente la mayoría estará apoyando al que resulte ser elegido.

"Somos parte del equipo y tenemos que ser las voces de nuestros partidos: el diputado que diga que no se va a meter a la campaña sería un mentiroso; es parte de lo que tenemos que hacer, ni siquiera creo que nos podamos acuartelar aquí".

El también integrante de la Junta de Coordinación Política sostuvo que es un hecho que tendrán que respetar la ley y sobre todo la veda electoral, pues aclaró que una cosa es ayudar a los aspirantes y otra contribuir para que desvíen recursos públicos a favor de las campañas.

TE RECOMENDAMOS: Alianzas deben estar sustentadas en valores: Morena



Dijo que aunque seguramente los representantes de su partido respaldarán a quien resulte candidato, también vigilarán que la entrega de programas estatales, federales se suspenda, principalmente de aquellos programas que se pudieran prestar para hacer proselitismo.

"No se trata de que estemos solo aquí; tenemos que trabajar, salir a nuestros distritos, estar con la gente y sobre todo con los candidatos".

Afirmó que eso no significa que estando en periodo ordinario descuiden sus labores, pues recordó, son muchas las iniciativas que siguen aún pendientes en comisiones.

"Dependerá de cada legislador el hecho de aparecer en la foto del templete, porque para esas fechas ya deben tener un fiscal de delitos electorales, lo que se suma a la supervisión que hagan desde el INE".

Señaló que pedirá a sus compañeros de bancada que respeten la ley y que no cometan excesos, pero sobre todo que asistan a sesiones y no descuiden el trabajo legislativo.

MMCF