Denuncian patrullas clonadas en carreteras de Tlaxcala

Tlaxcala

Bajo la denuncia de que en los últimos años la delincuencia ha incrementado en contra de los transportistas integrados a la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), el delegado en la entidad, Pedro Carmona Zamora, sostuvo que en Tlaxcala, Puebla y Veracruz han detectado patrullas clonadas.

Refirió que en las carreteras de los tres estados los operadores del volante han reportado que el modus operandi más común se hace mediante unidades aparentemente de seguridad pública.

Carmona Zamora, explicó que las victimas en sus declaraciones denuncian que algunos atracos surgen cuando patrullas encienden su torreta y reciben la indicación de orillarse, en la espera de ser entrevistados por los oficiales, de la nada suben personajes encapuchados y los obligan a meterse al camarote para finalmente llevarse la unidad junto con el operador.

Y aunque se abstuvo de informar zonas específicas donde operan estos delincuentes con apariencia oficial, precisó que los hechos han sido denunciados al Delegado de la Policía Federal en Tlaxcala, sin embargo no hay respuesta ante sus demandas.

Reprochó que en territorio tlaxcalteca la delincuencia esté bien organizada, pues aseguró que los mismos cuerpos policiacos protegen a los delincuentes o forman parte de sus atracos.

“En Tlaxcala la delincuencia está bien organizada y aquí el problema es que los mismos cuerpos policiacos son los que protegen a los delincuentes porque los conocen y saben en dónde están”, aseguró.

En el contexto, refirió que las reuniones constantes con representantes de los tres niveles de gobierno no han tenido fruto.

“Lo que dicen en las declaraciones las victimas es que los rebasó una patrulla que era de la municipal, estatal o federal, y les dan la indicación para que se paren, durante la espera suben los delincuentes y someten al conductor, quiere decir que hay patrullas clonadas, no les pueden sacar los números porque no les dan tiempo de nada, no les dan tiempo de grabar porque al momento de que se suben los delincuentes al camión los meten a los camarotes, los hacen que se agachen y no los dejan ver más, pero sí, Tlaxcala, Puebla y Veracruz tenemos patrullas clonadas”, puntualizó.

AMV