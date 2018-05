Denuncian infección de recién nacidos en Hospital Integral de Cuetzalan

Puebla

Seis recién nacidos en el Hospital Integral de Cuetzalan se infectaron con una bacteria adquirida en el nosocomio,lo que provocó la muerte de una niña y al menos tres de ellos continúan en tratamiento y hospitalización, denunciaron padres de los menores que pidieron que su identidad sea guardada en el anonimato.

De acuerdo con testimonios dados a conocer por el Consejo Ciudadano de Huitzilan, los hechos se suscitaron desde mediados del mes pasado y los primeros días del mes en curso, lo cual motivó a que los padres de los niños presentaran una queja ante la Jurisdicción Sanitaria con sede en Zacapoaxtla, tras el fallecimiento de una niña registrado el 1 de mayo, luego de que su estado de salud se agravó el 29 de abril.

El hospital no se hizo responsable de adquirir las plaquetas que requería la menor, de manera que sus familiares con sus propios recursos se trasladaron a Puebla y las consiguieron, pero tardaron y esto habría sido determinante para que la niña no respondiera favorablemente al tratamiento y falleciera.

Otro caso es el de dos bebés que nacieron “sin problemas de salud” el 24 y el 26 de abril, respectivamente, sus madres fueron dadas de alta tres días después del parto, pero los niños se quedaron hospitalizados por presentar fiebre y otros síntomas de infección.

Los médicos informaron a los padres que sus hijos estaban “un poco mal” y les iban a dar un tratamiento con antibióticos, pero tras una semana no presentaban mejoría. Todos, explicaron, estaban en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del nosocomio.

De pronto, se dieron cuenta que había al menos otros cuatro recién nacidos con el mismo problema que sus hijos y decidieron entrevistarse con el director del hospital.

“Él nos dijo que los bebés estaban infectados pero que no sabía cómo había sucedido. Nos dijo que había muchas cosas por las que podía haber pasado: por los médicos, por las personas que hacen el aseo o a lo mejor por el personal o por los padres. ‘Yo por eso no me voy a meter ahí, porque es un área muy delicada’, dijo el director”.

Los padres decidieron presentar una queja ante la Jurisdicción Sanitaria, debido a que hasta ese momento ningún pediatra había revisado a sus hijos en el Hospital Integral de Cuetzalan, ni siquiera había médicos y los menores están siendo atendidos “por un pasante”. Fue hasta el 6 de mayo, cuando un especialista se hizo cargo de los casos y el 12 del mismo mes fue sustituido por otro.

Por la gravedad de su estado de salud, uno de estos niños fue trasladado al Hospital del Sur en la ciudad de Puebla el mismo 12 de mayo, mientras el otro sigue en Cuetzalan y al parecer “está estable”, pero aún no se sabe cuándo será dado de alta, añadieron.

Lo que más preocupa, dijeron es que el problema se ha ocultado a los pobladores y que en el Hospital de Cuetzalan se sigue atendiendo partos sin que se conozca el riesgo al que se pueden enfrentar.