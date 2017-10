Contabilizan más de mil casos de maltrato a ancianos en 2017

Monterrey

La violencia hacia las personas de la tercera edad por sus propios familiares es una realidad en Nuevo León. Tan solo de enero a septiembre del año en curso, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor ha contabilizado mil 448 reportes de maltrato a este sector de la población.

La titular de dicha dependencia del DIF estatal, María del Carmen Garza Ruiz, explica que no todas las denuncias registradas resultan ser casos de maltrato, pero la mayor parte de esta cifra sí logra confirmarse.

“(Lo más común es) el abandono de la familia, que los hijos no quieren cuidarlos, se pelean por eso y porque quieren quedarse con el dinero (de los padres). Pasa en todos los estratos sociales: así como se pelean por millones (de pesos), también se pelean la tarjetita de los vales.

“A veces vienen y dicen: ya no sé qué hacer, no tengo dinero y ya no lo quiero (al familiar)”, lamenta.

Cuando las autoridades detectan esta clase de situaciones, intervienen y optan por la mediación, señala Erik Caballero de León, director general del DIF Nuevo León.

En ese sentido, indica, a través del diálogo intentan buscar acuerdos entre las partes involucradas en beneficio del adulto mayor; sin embargo, si existe la sospecha de la comisión de un delito, se interpone la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL).

“Es muy difícil documentar ante un fiscal el abandono de persona, es difícil el proceso, por eso tratamos de agotar todas las vías previas”, afirma el funcionario estatal.

Monitorean asilos

En el caso de los asilos, el DIF Nuevo León realiza supervisiones constantes a todas las instituciones privadas, a fin de garantizar que los ancianos sean atendidos humanamente.

De acuerdo con información de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, 2 mil 570 personas de la tercera edad se alojan o acuden a asilos y centros de atención de día. De dicha cifra, mil 533 son hombres, y mil 37 son mujeres.

Respecto a los perfiles de los residentes, la mayoría tiene alguna enfermedad controlada, dependencia total y además demencia severa.

María del Carmen Garza asegura que hay comunicación constante con todas las estancias particulares, e incluso en casos extremos, éstas les brindan apoyo sin costo alguno.

Dicha ayuda es solicitada por la Procuraduría cuando se presentan casos urgentes, dice Erik Caballero.

“A veces llegan (los ancianos) y los dejan aquí o afuera de algún canal, y tenemos que buscar y tocar puertas con todos los asilos para que nos ayuden mientras se resuelve la situación”, cuenta.

A su vez, el DIF Nuevo León y los centros municipales brindan diferentes actividades preventivas y sociales para este sector de la población, como baile, deportes, entre otras.

