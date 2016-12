Carencia de capacitación provoca accidentes viales

Ecatepec-Izcalli

En Ecatepec están cuatro vías libres y dos federales con alta incidencia de accidentes carreteros. Una de las causa es la falta de capacitación de los conductores, principalmente del servicio de transporte público, y la sobreoferta de este servicio.



Entre las vías libres consideradas con alto registro de percances viales, están el Libramiento Pirámides, Venta de Carpio-Tulancingo,México-Pachuca y Texcoco-Ecatepec. En las de cuota figuran Ecatepec-Pirámides y México Pachuca.



De acuerdo con datos contenidos en los dos últimos planes de desarrollo municipal, contrastados con cifras del Atlas de Riesgo del INEGI, el Consejo Nacional para la Prevención dude Accidentes y el Semáforo de Accidentes elaborado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y el Centro deExperimentación y Seguridad Vial México (CESVI), tan solo en la México-Pachuca libre y San Pedro Barrientos-Ecatepec (Vía Lopez Portillo) el número de accidentes supera los 34 mensuales y participan más de 77 vehículos.



En esa localidad están varias de las carreteras consideradas como peligrosas, tanto por el número de asaltos como por accidentes mortales en ocasiones, en las que generalmente están involucradas unidades del servicio de transporte público concesionada.



Algunas vialidades calificadas como peligrosas destacan la Vía Lopez Portillo, que comparten Ecatepec, Coacalco y Tultitlán, así como la Vía Morelos y Avenida Central (Ecatepec), además de la Texcoco-Lechería, que cubre desde Ecatepec hasta Los Reyes La Paz, pasando por Acolman, San Salvador Atenco, Tezoyuca, Texcoco y Chimalhuacán.



En el caso particular de los jóvenes varones, en Ecatepec una de las tres principales causas de muerte es las de accidentes de transporte (17.2 por ciento), detrás de las agresiones (29.9 por ciento)



"En Ecatepec actualmente existe una sobreoferta de transporte de baja capacidad (urban, taxis, autobuses), lo cual tiene como consecuencia congestionamientos viales, mayores tiempos de traslado, accidentes y unidades en mal estado ya que no obtienen los ingresos para dar un adecuado mantenimiento, pues por separado es más costoso que adquirir refacciones que en grupo. El promedio de antigüedad de las unidades es de 17 años lo cual sobrepasa el tiempo de vida de servicio que deben brindar; además que muchas no cuentan con placas y no se encuentran dentro de las normas. Cabe hacer mención que la mayor parte de prestadores del servicio (transportistas) así como usuarios (ciudadanía), no cuenta con cultura vial", afirma el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018.



Según el plan de la administración pasada, el parque vehicular del transporte público consistente en 21,204 unidades concesionadas y no concesionadas, 50.85 por ciento corresponde al transporte intramunicipal y 49.15 por ciento restante pertenece al intermunicipal.



En cuanto a Cuautitlán Izalli, además de la autopista México-Querétaro, están detectadas algunas avenidas e "intersecciones conflictivas y peligrosas que representan un riesgo constante para los automovilistas y los peatones por accidentes", por falta de alumbrado o por deterioro de la carpeta asfáltica, entre otros.



Entre ellas están: Av. José Ma. Morelos - Av. Ejército Mexicano con Av. de los Chopos y Av. Paseos del Alba. También, Av. Miguel Hidalgo con Av. Paseo de los Bosques y la intersección de Av. Teotihuacán con Av. Primero de Mayo.

Otras con problemas son las avenidas James Watt con Av. Lateral del Emisor Poniente, Av. Antonio Castro en su cruce con la Av. La Aurora y la Av. Chalma con Av. Paseos de la Hacienda.



También Av. Doctor Jorge Jiménez Cantú con Av. de los Fresnos, Av. Centro Urbano Poniente con Av. Nevado de Toluca; Av. Citlaltepec con Av. Ajusco Sur y Av. Jesús Jiménez Gallardo en su cruce con carretera a Teoloyucan.

Además, figuran el Puente de Tepalcapa con prolongación Av. camino a Tepalcapa.



En "Puente Grande" están las carreteras Cuautitlán-Teoloyucan, Tepotzotlán y las Animas-Coyotepec; la Calzada de Guadalupe a La altura de Gonzalez Camarena", según el Atlas Municipal de Riesgos, Segunda Edición 2015, y Estadísticas de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos.

KVS