Candidata de Morena denuncia amenazas e intento de secuestro

Teteles, Puebla

Amenazas de muerte contra sus familiares y el intento de secuestro de una niña de 3 años, hija de una de sus colaboradoras, fueron denunciados por la candidata de Morena a la alcaldía de Teteles, Elizabeth Lourdes Martínez Romano.

La también dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) en este municipio, señaló que en el mes de febrero, a través de un mensaje de Whatsapp, la amenazaron con matar a su hija de 22 años de edad si no se iba del municipio.

"Es un mensaje soez, misógino, intimidatorio, en el que me exigieron que me fuera de Teteles, si no matarían a mi hija y también publicarían fotos suyas en las redes sociales", señaló.

De inmediato presentó una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público de Tlatlauquitepec, la 89/2018, pero no hay avances en la investigación.

Al contrario, dijo, continúan las agresiones y amenazas, pues este martes a mediodía, hombres que viajaban en un automóvil Chevy color gris, golpearon a una de sus compañeras e intentaron arrebatarle a su hija de tres años de edad.

Los sujetos se atravesaron con el carro frente a la mujer e intentaron secuestrar a la niña. Entre forcejeos la madre logró echar a su hija al fondo de la banqueta.

Los hombres le dieron golpes en la cara y luego le arrebataron su celular; “gracias a que vecinos se percataron de la situación se comunicaron con las autoridades del municipio".

Sin embargo, aunque llegó la Policía Municipal le dijeron que no podría denunciar porque no tenía fotografías ni las placas del vehículo en el que viajaban sus agresores, indicó la candidata.

Martínez Romano responsabilizó a las autoridades de los tres niveles de gobierno de esta situación y demandó el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables.

AMV