CEDH: Falta atención médica para niños y sector femenino

Monterrey

Entre tantos problemas que enfrentan los centros penitenciarios en Nuevo León y su marcado historial de violencia durante la presente administración, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) resalta la falta de atención médica para las minorías: las mujeres y niños.

La presidente de la CEDH, Sofía Velasco, explicó que durante su última visita al centro de Reinserción Social Femenil ubicado en la colonia Parque Industrial Regiomontano ,en Monterrey, y en anteriores realizadas al penal del Topo Chico, han encontrado estas carencias de carácter terapéutico.

El problema, de acuerdo con Velasco, es que no hay una especialización de la atención médica, pues los doctores que se encuentran en estos centros son generales.

“Lo que hemos encontrado es que hay una falta de atención médica, no tienen al personal adecuado, no hay ginecólogas, por ejemplo, para que las pueda atender a las mujeres, sí tienen una enfermera, sin embargo, no está las 24 horas del día”, dijo.

De acuerdo con la CEDH, en el centro de reinserción social femenil hay actualmente 97 mujeres, mientras que en el área femenil del penal del Topo Chico, existen aproximadamente 314.

Con respecto al espacio, Velasco aseguró que actualmente no se puede hablar de hacinamiento, pues estas 97 mujeres fueron trasladadas del Topo Chico a este nuevo centro, por lo que actualmente están más liberadas.

Sin embargo, las quejas de las mujeres recluidas en este par de centros persisten, en cuestiones médicas, falta de medicamentos, y en muchos casos, también de carácter jurídico.

Según datos de la CEDH, actualmente hay registro de 4 niños y niñas en el Centro de Reinserción Femenil y otros 29 en Topo Chico, y esto representa el mismo problema que con las mujeres: no existen médicos especializados, en este caso, pediatras.

La violencia, explica Velasco, es un problema que no afecta tanto a la población femenil de estos centros, porque asegura que si bien algunas son identificadas con cárteles de droga y sí se presentan incidentes, no es la misma situación que se tiene en el área de hombres.