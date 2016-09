Balacera en la Fiscalía deja dos muertos

Guadalajara

En lo que es un suceso histórico se desató una balacera en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) que dejó dos personas muertas. Además de tres mujeres, dos trabajadoras sociales y una más Agente del Ministerio Público, resultaron gravemente lesionadas.

El atacante, ex militar, fue identificado como Luis Homero Águila alias El Comandante Águila. Trabajaba como escribano y gestor a fuera del edificio de la Fiscalía, en la calle 14, junto a un puesto de acero que sirve de base del sitio 4.

Dicho sujeto vulneró la seguridad de la Fiscalía, al ingresar armado con una pistola calibre 22 la cual accionó lesionando a cuatro empleadas, una de las cuales falleció de manera instantánea.

Alrededor de las 10:03 de la mañana, se comenzaron a escuchar las detonaciones. En un principio se pensó que el ataque había sido perpetrado por un comando, pero después, cuando la información oficial fluyó, se informó que el agresor había sido un solo sujeto.

Un empleado de la Fiscalía General que se escondió detrás de un escritorio durante el ataque, logró grabar con su teléfono celular el momento que las cuatro mujeres eran agredidas, después se observa a varios policías investigadores ingresar al edificio con sus armas desenfundadas, posteriormente se escuchan más detonaciones las cuales concluyeron cuando es abatido el atacante. Entre las pertenencias que llevaba consigo el Comándate Águila se localizaron 36 tiros útiles y una pistola calibre 22. Paramédicos de la Cruz Verde Guadalajara llegaron al lugar minutos después, los técnicos en urgencias médicas confirmaron el deceso de quien fue identificada como María Verónica García Carmona, de 58 años, mientras que las lesionadas fueron identificadas como Elizabeth Flores Sánchez, de 43 años; Araceli Bautista Rocha, de 47, y Laura Castañeda Amaral, de 45 años; las tres con heridas de bala en cráneo. Por la gravedad de las lesiones, las víctimas fueron trasladadas al hospital 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social y a un hospital privado.

Por una queja vs dentista

Durante las primeras pesquisas realizadas por la autoridad ministerial se pudo establecer que Luis Homero Águila, sostenía un litigio en contra del médico cirujano dentista Rubén Martínez Maldonado, quien le extrajo dos muelas causándole daños en las encías, por lo que presentó una denuncia penal en su contra.

Ante la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco, interpuso una queja contra el doctor que lo atendió bajo el expediente 437/2014-B donde criticaba la falta de avances en su caso. Al parecer también mandó escritos dirigidos al Congreso local donde pedía que los diputados apoyaran para agilizar su asunto.

De acuerdo con el Fiscal General del Estado, Eduardo Almaguer Ramírez, El Comandante Águila, acudió al Ministerio Público a preguntar qué avances tenía su caso pero al no recibir respuesta se molestó y se retiró el lugar, fue justo antes de salir del edificio cuando sacó de entre sus ropas la pistola que llevaba y disparó en contra de las cuatro funcionarias.

“Era un tema que también tenía que ver con sus problemas de conducta ya que no había un tipo de delito que perseguir, lo que él quería eran que unas muelas que le habían extraído le fueran pagadas y estaba en el proceso de conciliación, de acuerdo, en ese sentido estamos con ciencias forenses revisando cuál sería las motivaciones de la agresión, lo que sí puedo asegurar, según los videos, es que sí hubo una agresión directa contra quienes atendían el módulo de atención”, informó el funcionario.

De acuerdo con el Fiscal, el criminal logró ingresar el arma de fuego al edificio sin ser revisado porque era conocido de los empleados, además en esa zona no se cuenta con arcos detectores de metal por lo que resultó sencillo para el atacante esconder entre sus ropas la pistola.

“Como es un área de gran flujo de personal y en esa área es del público donde las personas tienen que esperar y a partir de ahí se les asigna una agencia del Ministerio Público, quienes son responsables decidieron no colocar el arco de seguridad como esta en otras áreas del propio edificio, de ingreso restringido para que fuera más fácil el flujo de personas”, agregó Almaguer.

En rueda de prensa, el Fiscal General informó que la casa del asesino fue cateada, en la finca se localizaron varios cuadros con fotografías donde aparecía vestido con uniforme militar.

Una persona que conoció al Comandante Águila, durante el tiempo que duró en la milicia señaló que: “cuando estábamos en el ejército era muy broncudo, como dicen, estábamos en el cuartel que está frente a la prepa 1 que está en el centro, era la V región, después lo dejé de ver y luego me lo encontré en la procuraduría, me comentó que trabajaba como policía judicial”, señaló la persona cuya identidad no será revelada por motivos de seguridad.

Comerciantes de la calle 14, que conocían a Luis Homero Águila lo describieron como un tipo tranquilo, que no se metía en problemas con nadie.

“Nunca se comportó de manera violenta, yo de verdad estoy sorprendido de ver ese movimiento, yo siempre lo veía que en el puesto donde está el sitio 4 guardaba sus cosas”, dijo un sujeto quien pidió no fuera revelada su identidad.

“Por lo observado en los propios videos, fue evidente la decisión con la que venía para atacar al personal de la fiscalía, a nuestras compañeras, quienes son las que dan la atención al público”, lamentó Almaguer. Mencionó que el agresor era una persona muy conocida por muchos servidores públicos, sin embargo, se hará una investigación interna y “habrá sanciones muy claras, y por supuesto que tiene qué haber responsables, los cuales habrán de ser sancionados”. Descartó que existiera un antecedente de amenaza de esta persona contra personal de la fiscalía, pero con las investigaciones que se han realizado se ha confirmado que tenía problemas de conducta personales.

Por su parte el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, instruyó a iniciar una investigación y procedimiento interno respecto a la responsabilidad de los encargados de los controles de seguridad en los accesos de la dependencia. Además pidió que se brinde apoyo a familiares de las víctimas.