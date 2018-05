Ausencia policial genera delitos en negocios de Tehuacán

Tehuacán

Las estrategias de seguridad implementadas en el centro de la ciudad de Tehuacán no han dado resultado y en vez de mejorar la vigilancia, retiraron elementos como la policía comercial que tenía como propósito vigilar negocios, expresó el presidente de la Asociación de Propietarios de Bienes inmuebles de Tehuacán, Sergio Adame Flores.

Dicha división de trabajo de la Policía Municipal poco a poco ha ido desapareciendo, destacando que en la anterior administración y en los primeros meses de la actual se tenía aún presencia de los elementos que portaban chalecos rojos, con los cuales la ciudadanía los podía identificar más fácilmente.

Una vez que fueron retirados de la vigilancia comercial, la cantidad de asaltos aumentó considerablemente e incluso estos hechos se han presentado cada vez con más frecuencia y con mayor violencia, ya que los delincuentes están armados.

Entre las estrategias que tenían consideradas, era la existencia de bitácoras que permitían mantener un paso frecuente de los policías por los comercios, esta vigilancia después se convirtió en una medida no muy productiva, se pudo observar que había la disposición de la autoridad en mejorar la seguridad en la ciudad.

Desde la rotación de mandos policiacos, Adame Flores dijo que se ha cambiado la estrategia para la vigilancia del centro de la ciudad, sin que alguna de resultados favorables, a esto se suma la poca apertura que hay de la autoridad para el desarrollo de trabajos en conjunto con la ciudadanía.

“Ha quedado demostrado que no pueden solos”, expresó al indicar que “por favor, que lo entiendan, de no existir acercamiento y confianza, la delincuencia no va a disminuir, condición que pone a Tehuacán en una situación complicada por la presencia constante de ilícitos”, aseveró.

Adame Flores hizo el llamado para que las autoridades tomen en serio el problema de la inseguridad y apliquen estrategias que resulten efectivas, además tomen en cuenta a los tehuacanenses y de esa manera exista una mejora.