Arde San Pablito, Tultepec

Tultepec y Toluca

Una explosión en el mercado pirotécnico de San Pablito, en Tultepec, dejó 26 personas muertas en el lugar que hasta anoche no había sido identificadas y tres más que fallecieron cuando recibían atención médica en hospitales de la zona.

Otras 72 resultaron heridas, algunas con graves quemaduras corporales que eran atendidas en hospitales de la entidad y Ciudad de México, donde la prioridad es salvar su vida.

Tres menores que tuvieron graves lesiones serían trasladados al Shriners Hospital de Galveston, Texas, con el apoyo de la Fundación Michou y Mau.

En el sitio quedaron reducidos a escombros y cenizas 290 de los 300 locales del mercado cuando se registró la explosión minutos antes de las tres de la tarde.

El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, acudió al sitio e instruyó al Fiscal General, Alejandro Gómez Sánchez, para que las autopsias de los 26 cuerpos trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Barrientos y Tutitlán se lleven a cabo con rapidez y profesionalismo. Explicó que algunos cadáveres se encuentran irreconocibles por lo que será necesario tomar muestras de ADN para cotejar con familiares para su identificación., lo que se hará en el menor tiempo posible.

El gobierno estatal apoyará con todos los gastos funerarios a las familias de quienes perdieron la vida en este accidente.

Para dar información a quienes demandaban información instalaron un módulo en el exterior del mercado de San Pablito, donde se les darán datos de los lugares en donde pueden recoger a sus seres queridos.

El Fiscal General, Alejandro Gómez Sánchez, precisó que 20 cadáveres se encuentran en el Servicio Médico Forense de Tlalnepantla en Barrientos y seis en Tultitlán, donde los peritos llevarán a cabo las necropsias con agilidad y darán atención sicológica a los familiares que hagan el reconocimiento de los cuerpos.

Precisó que ya abrieron la carpeta de investigación y llevan a cabo las inspecciones ministeriales y de criminalística; además, dieron vista a la PGR la cual deberá deslindar responsabilidades, pues la explosión es de competencia federal por la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos.

El inmueble de 4.5 hectáreas, donde quedaron derruidos los 300 puestos, quedó asegurado por la Fiscalía General.

El secretario de Salud, César Nomar Gómez Monge detalló que de los 72 heridos, 25 están en el Hospital Vicente Villada de Cuautitlán, otros en el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, Unidad de Quemados de Tultepec, Cruz Roja de Polanco, Magdalena de las Salinas, Hospital de Lomas Verdes del IMSS, en el ISSSTE de Tultitlán, Centro Médico de Toluca, Hospital Las Américas de Ecatepec y Clínica 98 del IMSS.

Hay 25 mujeres hospitalizadas, 10 menores de edad y el resto son hombres, alguno con 90 por ciento del cuerpo con quemaduras y otros con lesiones leves, quienes serán atendidos en forma gratuita.

Enviarán al Instituto Nacional de Rehabilitación a los que requieran atención más especializada.

Apoyaron en las labores 600 elementos de la CESC, 300 policías municipales, 400 soldados del Ejército, personal de Protección Civil federal, estatal y municipal y de la Secretaría de Salud.

El alcalde de Tultepec, Armando Portuguez Fuentes dijo que por temporada alta, había gran cantidad de juguetería pirotécnica en el mercado de San Pablito y que contaban con su permiso de la Defensa Nacional y su actividad está regulada.





Todos corrían

"Un señor salió corriendo y nos gritó que se incendiaba un puesto, que evacuáramos el lugar y yo corrí, corrí, mucho, me caí y me levanté. No escuchaba los estallidos. Me metí debajo de un automóvil y después un señor me sacó", comentó Ana Lilia de 32 años, trabajadora del local 109.

Aún olía a pólvora quemada en el lugar, donde policías estatales todo el tiempo pedían a decenas de personas que preocupadas y en llanto, deambulaban dentro y fuera del mercado buscando informes de sus familiares.

"Mi prima Fernanda Mendoza de 17 años trabajaba en un puesto, apenas tenía tres meses que había entrado y nadie nos puede decir si está herida o falleció", comentó una adolescente.





MCLV