Anuncian protestas por alza de gasolina

Nezahualcóyotl

En protesta por el alza a las gasolinas a partir del 1 de enero de 2017, anunciado por el gobierno federal, miembros del comercio formal realizarán protestas y evitarán consumir gasolinas, informó el presidente de la Coordinadora de Mercados y Organizaciones del Valle de México, A. C, Vicente Ruiz.

"A inicios del próximo año se espera que un amplio sector del comercio establecido no adquiera gasolinas", dijo.

"El aumento al combustible generará una inflación en cadena de todos los productos entre alimentos, refacciones automotrices, aceites, muebles, electrodomésticos, ropa y calzado entre otros", explicó.

Las protestas serán en las calles, entre marchas y posiblemente bloqueos carreteros: "lo que se tenga que hacer, pero esto ocurrirá en los primeros días del año entrante".

La Coordinadora de Mercados y Organizaciones del Valle de México, A. C, convocará a todo el sector de comerciantes al que se integran 7 mil personas, así como a otras asociaciones de mercados, para hacer un contingente aproximado de 22 mil personas. Confederaciones de Comerciantes de Centrales de Abasto, también han sido exhortadas.

A las protestas también se sumará el sector de los transportistas.

En redes sociales igualmente están convocando a tomar acciones con enunciados como: ¡Despierta México!, paro nacional 04/01/17, no veas televisión, no cargues gasolina, no consumas nada que aporte ganancias al gobierno. Muestra tu inconformidad.

En otros mensajes se lee: ahora resulta que para el 2017, tendremos un nuevo y repugnante aumento a la gasolina. ¿Dónde quedó la famosa reforma energética, que aparentemente iba a beneficiar al pueblo?

Vicente Ruiz, también añadió que empresas gasolineras especulan con el producto y lo están racionando, "no porque no tengan gasolina, sino porque están esperando el momento del incremento para tener mayor ganancia".

MMCF