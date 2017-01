Alertan sobre brote de sarampión en California

Guadalajara

Ante la confirmación de un brote de sarampión en la vecina entidad de California, Estados Unidos, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) lanzó una alerta preventiva invitando a vacunar a los niños pequeños que aún no les hayan aplicado este biológico.



El titular de la dependencia, Antonio Cruces Mada, recordó que es el segundo año en que el estado fronterizo se presenta un brote de esta infección viral, por lo cual se difunden esta medida preventiva.



“Aquellos niños de entre seis y once meses que vayan a viajar a esta área de Estados Unidos u otra área endémica… reciban su primera dosis”, antes de viajar.



El secretario recordó que el Sistema Nacional de Vacunación en México incluye la protección contra el sarampión a través de aplicar la ‘triple viral’, vacuna que previene sarampión, rubéola y paperas, y la cual se aplica en dos dosis: a los 12 meses y a los 6 años de edad.

Si los niños son menores de 6 meses no se recomienda aplicar la vacuna, y en este caso es mejor que no viajen a California, donde se reporta un brote de nueve personas con sarampión tan sólo en lo que va del 2017. “No es recomendable que expongan a un niño de esta edad sin protección a estas zona endémicas… no debe viajar”, aconsejó.

La segunda medida es para que se vacunen jóvenes o adultos que no cuenten con la vacuna o desconozcan si se la aplicaron de niños.

“Personas que no puedan comprobar o que no tengan su acta de vacunación y que sepan que realmente recibieron las dos dosis, que están vacunados con rubéola están sujetos también acudir a vacunarse. En ese caso colocamos la sarampión y rubéola (doble viral), de igual forma aquellas personas que sean conocidas que nada más recibieron una dosis en su esquema de vacunación”.



Las mujeres embarazadas no deben aplicarse esta vacuna, apuntó el secretario.



Cruces Mada hizo énfasis en que Jalisco y México están libres de sarampión. El último caso originado en el país se notificó en 1995.



La vacuna contra el sarampión se aplica en el brazo y se encuentra disponible en centros de salud y es gratuita.

MC