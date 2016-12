Alarma aumento de ambulantes en la zona de la terminal

Toluca

El crecimiento de vendedores irregulares en las calles aledañas a la Terminal de Toluca y el Mercado Juárez mantiene alarmados a los vecinos de la zona y los locatarios establecidos, además de trabajadores de la central camionera, toda vez que la inseguridad es mayor y durante el mes de diciembre empeora, por lo que piden a las autoridades enfatizar los operativos de retiro de ambulantes para seguridad de la gente.

En el caso de los comerciantes establecidos de la zona Terminal-Mercado Juárez, Eduardo Escudero, uno de los afectados, dijo que es un estado de alerta generalizado por el incremento en el ambulantaje y los conflictos que han generado la aparición de nuevas asociaciones que buscan adueñarse de espacios en esta zona.

"Tenemos un problema grave que las autoridades no logran erradicar, los comerciantes irregulares se apoderan nuevamente de las calles que ya se encontraban limpias de ambulantaje, pero ahora aprovechan que el gobierno municipal no establece cordones de seguridad más firmes para ocupar banquetas y hasta la mitad de las vías. Ésta es la mejor temporada de ventas en todo el año para apropiarse de espacios en las calles y no podemos seguir así, con la incertidumbre de cuándo van a ocurrir enfrentamientos con la autoridad o la cantidad de carteristas que atraen".

Dijo que esta situación les afecta directamente en las ventas por la competencia desleal que significa la oferta de productos de dudosa procedencia y calidad, toda vez que al no tener que pagar impuestos, renta o permisos, pueden reducir los precios hasta en 40 o 50 por ciento en comparación con los establecimientos; sin embargo, preocupa más la creciente ola de violencia que generada entre grupos de comercio informal, quienes se disputan los espacios en la vía pública, pues ahuyenta a las personas que acuden a realizar compras.

"Somos especialmente los locatarios del Pasaje Terminal los que somos más perjudicados, porque somos quienes vendemos ropa, zapatos, audífonos y artículos que venden afuera también, los del mercado pues todavía se defienden porque son otro tipo de sector, aún así la violencia y la inseguridad provocan que la gente decida no llegar hasta acá y mejor se van a otros mercados".

Dicha condición, dijo, fue expuesta ante diferentes instancias municipales y organizaciones desde el pasado mes de julio, previendo que la temporada decembrina fuera afectada, aunque en nada cambiaron las condiciones.

