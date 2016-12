30 personas se reunirán con sus hijos en Estados Unidos

Guadalajara

Los días más felices de la vida de Josefina Pérez ocurrirán a partir del 22 de diciembre. Este jueves podrá reunirse con su hija que no ve desde hace 19 años porque radica en Los Ángeles, California y pasar juntas las fiestas navideñas. Ambas no cuentan con la documentación para visitarse en el país vecino o en México.

"Es el mejor regalo que voy a recibir. No lo creía, no lo podía creer hasta que todos los del gobierno nos traían a sacar el pasaporte mexicano, nos trajeron al americano. Entonces ya cuando lo vi en mi mano ya sí creo que sí la voy a ir a ver (a mi hija) pues no podía ir a Estados Unidos", compartió la señora Josefina.

La señora de 72 años de edad podrá ver de nueva cuenta a su nieto que conoció cuando este tenía dos años y ahora ya tiene 22 años. Josefina es una de las 30 personas seleccionadas en la estrategia Familia sin Fronteras que coordina el Instituto Jalisciense para los Migrantes. Este consiste en que el consulado Americano otorga permisos de 30 días a padres de hijos migrantes que no han tenido la posibilidad de viajar al norte.

También hay casos como el de la señora Silvestra Martínez de 91 años que tiene 20 años que no ve a sus familiares que viven allá. En la segunda convocatoria de dicha estrategia se inscribieron 49 personas. Fue un Comité Técnico el que estudió cada uno de las casos y definió a las 30 personas beneficiadas.

Los beneficiados en esta segunda etapa viven en municipios de la región Altos Sur como lo son: Yahualica, San Miguel el Alto, Arandas, Tepatitlán, Acatic, Jesús María, Valle de Guadalupe, Jalostotitlán y San Ignacio Cerro Gordo.

El permiso para poder estar en los Estados Unidos es de 30 días. El gasto de avión corre a cargo de familiares y en algunos casos con apoyo de los gobiernos municipales. Miguel Castro Reynoso, titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), confía en que el programa pueda continuar durante la administración del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

GPE