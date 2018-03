Llama playmate Viviana Castrillón parar la violencia contra las mujeres

Puebla

La playmate de origen colombiano Viviana Castrillón lamentó que tanto en su país como en México y el resto de Latinoamérica siga prevaleciendo la violencia contra las mujeres.

“Sigue habiendo bastante violencia, quisiéramos que parara. No sé cómo desde el punto de vista de una chica playboy lo podemos hacer, pero sí es un llamado en contra todas estas personas violentas con nosotras (para) que paren. Creo que somos el centro de la humanidad, sin nosotras no existiría, así que desde el punto de vista de ‘Vivi’ que pare: No más violencia en contra de la mujer”, comentó.

Asimismo, hizo un llamado a las mujeres para que hagan una introspectiva y se sientan poderosas desde su amor interior.

“Si yo me amo y soy linda interiormente voy a reflejarme linda exteriormente. Todo esto que ven ahora aquí se me va a acabar, voy a envejecer, por eso debemos amarnos y sentirnos bellas interiormente para que se pueda reflejar. Todo lo que ves aquí se puede arreglar, si estamos feítas podemos buscar a un experto en belleza, cambiarnos el look, ponernos tacones, pero si no somos lindas en el interior no somos lindas en el exterior”, reflexionó.

Recomendó que aquellas féminas que carecen de dinero, pueden buscar tutoriales por Internet para embellecerse.

La modelo que engalana la portada de la edición de marzo de la revista del conejito aseguró que ni acoso o denigración ha sufrido en su desarrollo profesional ni tampoco algún pasaje de violencia de género.

“Pero sé que pasa y hay que denunciar. No hay que quedarnos calladas”, agregó.

En otro tema, mencionó que ninguna fotografía ha censurado, ya que siempre le han logrado encontrar “mucha sensualidad y elegancia”.

Respecto a su integración a Playboy, dijo que le cambió la vida, pues ha sido una gran plataforma para que la conocieran y especialmente para que se desarrollara como empresaria.

Contó que maneja una firma que diseña y fabrica ropa interior para dama, la cual empleó para posar en las diversas sesiones que le han realizado, ya que dio a conocer que ha tenido la oportunidad de ser considerada para las ediciones de Venezuela, Uruguay, México y su natal Colombia.

En ese sentido, adelantó que actualmente está diseñando prendas íntimas, sobre todo bodys, donde se resaltan los colores de su país, ya que inició una campaña para apoyar a su selección en el próximo mundial de futbol que se celebrará en Rusia.

Señaló que a todo lo que hace le pone actitud y amor, “y eso quiero que todas las mujeres lo hagan también”.

Finalmente, comentó que su marca es diferente al resto porque está especializada en sensualidad y lujo. “Mis diseños son especiales para una noche romántica, no trabajo básicos. Me gusta más diseñar para momentos íntimos, románticos, encuentros entre parejas, para una noche divina”.





ARP