“Sin universidades públicas no habría progreso en el país”: Bustamante

Puebla

El problema del aprendizaje en la educación ha sido una constante a lo largo de los últimos años. “Mi experiencia me dice que la mayor parte de los estudiantes que entran de la preparatoria a la universidad no están bien preparados; no sólo en ciencia, ni siquiera en letra, en historia... la preparación es mala a la hora de entrar a las universidades”, señala el investigador de la UAP, Jorge Bustamante González.

Esta situación no termina una vez que los estudiantes egresan de las licenciaturas, sino que se complica cuando intentan matricularse en un posgrado.

TE RECOMENDAMOS: Aplica UAP esquema de reingeniería financiera.



En el caso de los programas de maestría y doctorado de la FCFM, se realizan pruebas de ingreso que lo evidencian: “En los últimos años, más de la mitad de los aspirantes que se presentan al examen no lo pasan. Eso dice que no tienen la preparación suficiente para empezar a dedicarse a investigar”.

En este sentido, un país ideal debería contar con una mayor inversión en educación e investigación, asevera. En el caso de la segunda, su desarrollo suele estar vinculado al ámbito industrial no únicamente en México, sino en el mundo entero.

Cada vez más existen centros de investigación auspiciados por empresas que tienen como fin crear nuevos productos y mejorar los ya existentes. Este trabajo, enfocado usualmente a disciplinas modernas como la nanotecnología y la biomedicina, requieren de recursos humanos altamente capacitados, los cuales son formados en las instituciones de educación superior.

“Si un país quiere competir a nivel internacional, forzosamente debe invertir en investigación”, señala.

Desde esta perspectiva, cobra mayor valía el compromiso social de la universidad pública: “sin las universidades públicas no habría realmente un progreso en el país, porque las universidades privadas suelen estar más interesadas en los problemas de ellos y no en los de la sociedad.

Yo espero que algún día todos los profesores en México, de las primarias y las secundarias, tengan al menos un título de licenciado. Que tengan una mejor formación para que puedan educar mejor a los estudiantes”.





AMV