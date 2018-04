Expertos analizan Amenazas Transnacionales

Puebla

Como parte del Seminario Permanente sobre Seguridad Nacional en México, la Universidad de las Américas Puebla, a través del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia y el William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies de la Universidad de la Defensa Nacional de Estados Unidos, llevaron a cabo el II Seminario sobre Amenazas Transnacionales: Terrorismo, Crimen Organizado y Ciberseguridad.

“Este seminario es un proyecto de investigación interno que tiene como fin abrir un espacio de diálogo con especialistas, en los ámbitos de seguridad y defensa, que difícilmente vendrían a universidades e instituciones académicas”, explicó el Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor investigador del Departamento de Relaciones Internacionales de la UDLAP y coordinador del Seminario Permanente sobre Seguridad Nacional, durante su discurso de bienvenida.

En su turno, el embajador Raphael Steger Cataño, decano de la Escuela de Ciencias Social de la UDLAP, comentó: “estoy seguro que en este seminario se va a discutir ampliamente toda la problemática que está sucediendo. No olvidemos que las fronteras hoy no existen, y yo diría que la frontera de México no se termina en el río Bravo, ya que la globalización comanda y no habrá fuerza que logre detener su fortalecimiento. Todos debemos recordar que estamos en el siglo XXI”, destacó el decano.

La inauguración del evento estuvo a cargo de Luis Ernesto Derbez Bautista, quien en su discurso pidió a los participantes aprovechar lo que el seminario les ofrece. “Como estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla ustedes tienen la oportunidad de estar en este momento con gente capacitada que está relacionada con cuestiones de seguridad. Muy pocos estudiantes de México van a tener está oportunidad”, expresó Derbez Bautista.

El II Seminario sobre Amenazas Transnacionales: Terrorismo, Crimen Organizado y Ciberseguridad, inició actividades con el desarrollo de la mesa de análisis titulada “La lucha del crimen organizado transnacional en las Américas”, a cargo de la Mtra. Celina Realuyo, profesor del William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies National Defense University, quien en su presentación habló sobre la política exterior de los Estados Unidos y sobre los retos actuales del nuevo entorno de seguridad global 2018: El conflicto armado del Medio Oriente; narcotráfico, violencia y migración en América; Estados Unidos y OTAN en Afganistán; Europa; terrorismo y migración, y las aspiraciones nucleares de Irán y Corea del Norte.

Asimismo, en la segunda mesa de análisis, el general de Brigada, Dr. Boris Saavedra, profesor asociado del William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies National Defense University y el Mtro. Fernando Thompson de la Rosa, director general de Tecnologías de la Información de la UDLAP, quienes hablaron sobre la “Ciberdelincuencia: la amenaza emergente a la seguridad de los Estados, empresas y personas”.

Cabe recordar que el Seminario permanente sobre Seguridad Nacional en México tiene como objetivo analizar los problemas que enfrenta el Sistema de Seguridad Nacional de México a la luz de las nuevas amenazas y riesgos nacionales e internacionales.









ARP