El día a día del periodista en México es un reto, egresado UDLAP

“Lo más complejo del ejercicio periodístico en el país, es trabajar en un México real, el de las comunidades, de la violencia, donde de pronto uno debe tomar la decisión de arriesgarse con tal de obtener una nota informativa”, comentó Javier Vega Urreta, egresado de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad de las Américas Puebla, quien durante los últimos 10 años ha ejercido la labor periodística.

Respecto al reto más grande al que se enfrentan los periodistas, el egresado quien ha colaborado en distintos medios de comunicación como: Televisa Puebla, grupo Milenio, TeleSUR en Venezuela, Televisa Chapultepec y Telemundo, comentó que mucho tienen que ver las circunstancias que está viviendo actualmente el país. “Definitivamente ha sido complicado formarse o saber reportear en México, pues hay que buscar quien puede cuidarte en esa cobertura, afortunadamente siempre hemos tratado de trabajar bajo protocolos de seguridad, aun así, eso complica el ejercicio del periodismo, lo que representa un reto adicional a lo que viven los periodistas de otros países”.

Al ingresar a la UDLAP, en ese entonces una de las pocas universidades con un plan de estudios enfocado a medios de comunicación, Javier Vega tuvo la oportunidad de formase como periodista desde el día uno, al colaborar en el periódico estudiantil La Catarina. “En la universidad se solidificaron mis conocimientos sobre el periodismo, donde grandes maestros y profesores pudieron de algún modo inculcarme valores fundamentales y el idealismo necesario en el ejercicio periodístico de nuestros tiempos”, expresó.

Por otra parte, durante su estancia en grupo Milenio, Javier y el equipo de periodistas al que pertenecía, mantuvieron una transmisión ininterrumpida entorno a los sucesos del sismo del 19 de septiembre pasado, reportando desde la calle y en el estudio sobre todo en horas de la madrugada. Dicha cobertura los llevo a obtener el Premio Nacional de Comunicación José Pagés Llergo, un reconocimiento al esfuerzo, el espíritu periodístico y el ímpetu de los que colaboraron en una transmisión que se siguió a nivel nacional y se retomó en medios internacionales. “Después de las coberturas que hice en Venezuela la cobertura del sismo marcó mi vida por completo”, aseguró el egresado UDLAP quien, en Venezuela, durante su primera incursión en el periodismo fuera del país, tuvo a cargo la cobertura histórica de la muerte de Hugo Chávez.

Además, agregó: “decidimos desde nuestro ímpetu periodístico sacar una transmisión que fue referencia a nivel nacional e internacional sobre lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México, a mí me tocó estar en campo, reportando desde los edificios colapsados, siendo testigo de este dolor, también de la desesperación de las familias que no encontraban a sus familiares, siempre tratando de hacerlo con la mayor sensibilidad posible y de no quebrarse, porque también uno es un ser humano”.

Actualmente, como corresponsal de Telemundo en la Ciudad de México, Javier Vega ha tenido la oportunidad de trabajar en uno de los medios que genera la mayor parte de contenido multimedia a nivel internacional, en una época donde nuestro país es parte de la agenda de noticias, lo que en palabras del egresado le ha brindado la oportunidad de “contar nuestro México, sus sabores, sus historias y también nuestros problemas hacia afuera, a una comunidad tan creciente, tan influyente, como la de los hispanos en Estados Unidos”.





