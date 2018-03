Físicos y matemáticos se unen en congreso de la UDLAP

Puebla

Con un tema de gran relevancia como “El GPS del futuro: una propuesta técnica”, cerró actividades el 8° Congreso de Física y Matemáticas, evento organizado por la Mesa Directiva de Física y Matemáticas en conjunto con el Departamento de Actuaría, Física y Matemáticas de la Universidad de las Américas Puebla.

El 8° Congreso de Física y Matemáticas inició actividades el 28 de febrero con el desarrollo de cinco conferencias, continuó el jueves 1 de marzo con la participación de destacados ponentes nacionales e internacionales y concluyó el viernes 2 de marzo con la ponencia titulada “El GPS del futuro: una propuesta técnica”, a cargo del Dr. Hernando Quevedo Cubillos, investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, quien en su ponencia presentó una idea de cómo a futuro tratar de construir un nuevo sistema de GPS, “porque el que actualmente estamos utilizando en un futuro será obsoleto”, comentó el investigador, quien además mencionó que esta nueva idea pretende ofrecer un GPS diferente, barato, accesible y práctico. “Mi propuesta se trata de usar la teoría general de la relatividad que se usa hoy en día para controlar el GPS, la utilizaremos de una manera alternativa que lo volvería más barato y eficiente”, explicó el investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.



Al ser cuestionado sobre la importancia del GPS, el Dr. Quevedo Cubillos mencionó que este dispositivo es muy utilizado por todo sistema de navegación, ejemplo de ello es su uso en el celular. “Se espera que en el futuro un auto con GPS ya no necesitará de un conductor, con lo que se evitarían accidentes y problemas de tráfico”. También abundó que la utilización del GPS “ayudará en un futuro a incrementar el bienestar de la sociedad en el aspecto de que disminuirá el tráfico y el estrés. Al vivir la sociedad mejor se incrementará la producción y al mismo tiempo habrá más trabajo y por consiguiente menos delincuentes”. Finalmente, sobre la investigación y mejoras del GPS en México, el Dr. Hernando Quevedo Cubillos destacó que este se encuentra muy mal debido a que no hay y no se apoya este tipo de investigaciones.



El 8° Congreso de Física y Matemáticas se llevó a cabo con el objetivo de dar a conocer los retos y los logros actuales que existen en algunas de las líneas de investigación en estas áreas. “El congreso es un evento con enfoque multidisciplinario que congregó 16 ponencias en donde se analizaron temas de gran variedad que van desde la física de partículas, súperintegrabilidad, y astronomía”, informó José Antonio Doporto Ruíz, coordinador estudiantil de la Mesa Directiva de Física y Matemáticas de la UDLAP.

ARP