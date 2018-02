PRD afirma que el consejo nacional decidirá la fórmula

Tlaxcala

A unas horas que los precandidatos al Senado de la Republica del Partido de la Revolución Democrática (PRD), cerraran actos proselitistas la tarde del pasado miércoles, el líder estatal Domingo Calzada Sánchez, aclaró que las encuestas no decidirán al personaje que encabezará la formula.

Sostuvo que durante el mes pasado y parte de febrero, los aspirantes, Alberto Amaro Corona, Santiago Sesin Maldonado y Gelasio Montiel Fuentes, tuvieron la oportunidad de acercarse a las diferentes corrientes del partido con la finalidad de pedir el apoyo y respaldo en caso de ser nominado.

“Este proceso de precandidaturas del partido fue con el objetivo de activar a la militancia y mostrar un cambio democrático donde tres personajes importantes dentro de esta actividad mostraron su perfil y propuestas, es lo que ha identificado al partido en los procesos electorales”, precisó.

Sin embargo será en la Asamblea Nacional y por medio de los consejeros nacionales quienes evaluarán a los mejores perfiles que garanticen resultados en la contienda del 1 de julio.

Aclaró que los tres equipos de los precandidatos aplicaron encuestas para saber cuál era el nivel de aceptación del electorado, pero no será un instrumento para decidir quién estará al frente de la primera fórmula al Senado.

El día 11 de febrero la sesión nacional será instalada y entrará en receso, pero será hasta el 18 de febrero cuando se retome y de manera definitiva determinar quién será el que acompañe la dupla con la propuesta del PAN.

Explicó que por la coalición “Por Tlaxcala Al Frente” conformada por los Partido PAN, PRD y PAC, al Sol Azteca le asignarán el perfil para la primera posición de la dupla, en este caso acompañará a la ex perredista Minerva Hernández Ramos.

“Si no hay cambios de última hora el PAN estaría proponiendo la participación de la ex perredista y ahora panista Minerva Hernández Ramos, en tanto nuestro prospecto se darán a conocer el día de 18 por la tarde, esperemos que esto no sea motivo de descontentos”, aseveró.

