Instalan banco de leche materna en el hospital de la mujer de Tehuacán

Puebla

La Secretaría de Salud en el estado, instaló en Tehuacán un banco de leche materna con el objetivo de proporcionar una alternativa de lactancia a las mujeres que no tienen ese producto para darlo de manera natural a los recién nacidos, así lo informó la titular de la citada dependencia Arely Sánchez Negrete



Al cumplir esta entidad con los requisitos para ser acreedores a los recursos provenientes del gobierno federal, Tehuacán se convierte en el segundo municipio donde se cuenta con un Banco de leche materna que tuvo una inversión de 15 millones de pesos más una aportación mínima del estado.



Con este programa se busca ayudar a las madres de familia que no tienen la capacidad para dar lactancia a sus hijos o hijas en los primeros 24 meses de vida, mediante estas instalaciones se aportan múltiples beneficios a su salud y mejorar la resistencia a su sistema inmunológico.



Mediante este programa denominado dona leche, dona vida, está dirigido a las madres que tienen la capacidad de apoyar a los recién nacidos quienes están en crecimiento y requieren de los nutrientes de ese producto. Para complementar este esquema se contará con un grupo de nutriólogos, neonatologos, ginecólogos, pediatras y otros especialistas que darán la información sobre esa etapa.



Comentó que existe el mito de que hay mujeres que no pueden amamantar, pero con la información y capacitación a impartir, les darán a conocer cuáles son las técnicas más apropiadas para lograr ese propósito, con el objetivo de que al ser dadas de alta, se vayan lactando y quienes no puedan, incluirlas en el apoyo.



En esta etapa que se inicia en Tehuacán, las madres que aún produzcan leche y sus hijos ya no la necesiten podrán participar en este programa; inicialmente se cuenta con voluntarias registradas que han sido analizadas en su estado de salud, gente que puede hacer la donación en el área especial que hay donde será pasteurizada y podrá ser congelada hasta un año para dársela a miles de niños que la requieran para tener un óptimo crecimiento.



Comentó Sánchez Negrete que hay 913 beneficiarias del banco de leche del Hospital de la mujer en Puebla y 11 mil beneficiados en la red de lactarios estatales.





ARP