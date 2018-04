TEEP desecha queja de partidos contra Morena

Puebla

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) desechó dos procesos en contra de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) respecto al adelanto del proceso de selección interna de candidatos y de la presunta entrega de despensas y dinero en el municipio de Tlatlauquitepec, respectivamente.



En el caso del procedimiento contra Morena el magistrado Gerardo Saravia explicó que el recurso proviene del Instituto Electoral del Estado (IEE), ya que en una sesión del Consejo General lo representantes de los partidos políticos alegaron que esa fuerza política adelantó su proceso de selección interna de candidato a gobernador bajo la figura de coordinador de organización.



Sin embargo, en la revisión realizada por el TEEP se requirió tanto al dirigente estatal, como al nacional de Morena la información sobre el procedimiento de selección de su candidato en asambleas, pero ambas direcciones informaron que no se trataba de la elección del abanderado, sino de un coordinador de organización, una figura que no se encuentra prevista en la normativa pero tampoco la contraviene.



“Efectivamente hubo un coordinador estatal de organización del partido Morena, que después fue precandidato y candidato, sin embargo, en el órgano jurisdiccional no podemos dictar resoluciones con base en posicionamientos objetivos, tenemos que hacerlo con base en las constancias que obran en el expediente y éstas no nos permiten acreditar, dado el desmentido y no hay otra prueba de que se llevaron a cabo las asambleas con ese propósito”, mencionó.





ARP