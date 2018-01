Hoy, el primer y único eclipse de 2018 para México

Puebla

Este 31 de enero se presenta el primero de los cinco eclipses que se podrán observar el presente año en diferentes partes del mundo: tres eclipses parciales de Sol y dos eclipses totales de Luna. Será el primero de los dos eclipses totales de Luna y el único que podremos observar desde territorio mexicano en el 2018.

Así lo indicó José Ramón Valdés, investigador de la Coordinación de Astrofísica del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), quien además recordó que un eclipse de Luna ocurre en la fase de Luna llena cuando nuestro planeta se encuentra ubicado geométricamente entre la Luna y el Sol.

“Durante estos eclipses totales la Luna se pone roja, aunque el tono rojo cambia en cada ocasión desde anaranjado hasta rojo “sangre” de aquí el nombre de “luna de sangre”. El tono del rojo depende del estado de la atmósfera terrestre al momento del eclipse, ya que cuando la luz del Sol pasa a través de la estratósfera, ésta se enrojece. Podríamos decir que la sombra de la Tierra es roja. Durante el eclipse la Luna se encontrará en la constelación de Cáncer y el eclipse ocurrirá sólo 1.2 días después de que la Luna alcance su perigeo, es decir, el punto de su órbita más cercano a la Tierra”.

El astrofísico del INAOE expresó que este eclipse pertenece al Saros 124 y será el número 49 de los 73 eclipses que componen esta serie. “El Saros es un periodo de 6,585.3 días (18 años, 11 días y 8 horas) en el cual se repiten dos eclipses producidos por la misma configuración geométrica entre el Sol, la Tierra y la Luna”.





También es superluna y luna azul

Por otro lado, Raúl Mújica García, responsable de Divulgación y Comunicación del INAOE expuso que además la Luna de mañana será una superluna y una luna azul: “Sabemos que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra es elíptica y que la Tierra no se encuentra en el centro de la elipse, por lo que en ocasiones la Luna está más cerca de la Tierra que en otras. Al punto más cercano en su órbita se le llama perigeo y como ya se mencionó, tendremos Luna llena cuando acaba de pasar por este punto. A esta luna se le ha llamado superluna. En estas ocasiones la Luna parece 7 por ciento más grande y aproximadamente 30 por ciento más brillante que una Luna llena en su punto más lejano, el llamado apogeo. Debemos aclarar que el término “superluna” no es astronómico, los astrónomos la llamarían Luna llena en el perigeo”.

Finalmente, recordemos que el pasado 1 de enero tuvimos Luna llena y habrá una segunda este 31. A la segunda Luna llena en un mismo mes desde hace algunos años, se le ha denominado luna azul, generando el mito de que esta luna tiene color azul, lo cual es incorrecto. Para todos aquellos que piensan que tendrá ese color, debemos decirles que no sólo no se verá azul, sino que se verá roja, y esto se debe al eclipse total de Luna que no debemos perdernos”.





ARP