Empate ante Pumas, un envión de confianza: Puente 

Puebla

Tras sumar su primer punto en Liga MX, derivado del empate a uno con los Pumas de la UNAM, el técnico de los Lobos BUAP, Rafael Puente del Río, declaró que gracias a las correcciones hechas en su planteamiento, finalmente puso freno a la sequía de resultados, que si bien no fue lo estimado, al grupo sirve en su afán de continuar su repunte a la alza.

"Fuimos autocríticos, fuimos capaces de entender el juego de una forma distinta, el día de hoy, de ejecutarlo de esa forma, si nos basamos en las acciones del juego que pusieron de cara al gol a cualquiera de los dos equipos, me parece que el marcador se queda corto, si nos basamos en ese tipo de análisis creo que de forma contundente merecíamos más, así es esto, hoy salimos de esa racha complicada, no como hubiéramos querido, sumando tres puntos, pero sí con un envión de confianza importante, de que este equipo tiene capacidad de reacción y está más unido que nunca".

Reiteró que para ellos en su mente no hay más que sumar para conservar la categoría en el máximo circuito, situación que confía en lograr, puesto que le queda claro que sus dirigidos tienen bien puesta la camiseta, cuestión que se refleja con su entrega y empeño cada que saltan al terreno de acción.

"Al final, nosotros, seguimos teniendo un objetivo primario que es el de la permanencia, significa, dejando de lado el resultado, una demostración de la capacidad que tenemos de estar unidos, de ser autocríticos, de buscar crecer constantemente, es un partido, justo hoy le decía a mis dirigidos, que hay una frase muy trillada que todo mundo hemos utilizado, pero que no siempre es aplicada y es que el esfuerzo no es negociable, hoy queda de manifiesto de forma contundente que mi equipo no deja nada en la cancha, lo entrega todo, termina por pelear hasta el final".

Por otra parte, Puente del Río mostró su inconformidad por la labor arbitral del juez central, Diego Montaño, tras afirmar que la sanción de las acciones no fue imparcial, situación por la que emitirán una protesta al órgano de colegiados, a fin de evitar que dicha situación continúe en lo sucesivo.





ARP