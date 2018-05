Desecha TEEP impugnaciones contra candidaturas comunes

Puebla

Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) confirmó el acuerdo CG/AC-055/2018 del Instituto Electoral del Estado por el que se aprobaron las candidaturas comunes para presidencias municipales y diputaciones de los partidos que integran la coalición "Por Puebla al Frente".



El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentaron tres impugnaciones en las que sostenían que hubo violación al principio de uniformidad y una coalición de facto entre el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Pacto Social de Integración (PSI) y Compromiso por Puebla (CPP).



En el análisis de la ponencia, los magistrados señalaron que los partidos participan en coalición total para la gubernatura y en alianza flexible para las diputaciones y presidencias municipales, donde al menos el 25 por ciento de los candidatos compite bajo una plataforma electoral, hecho que se considera legal y tiene fundamento en la Ley General de Partidos Políticos.



Sobre el resto de los agravios que establecieron los partidos, el TEEP concluyó que los abanderados en candidatura común no participaron en dos procesos de selección interna a la vez y también que no se violó el principio de paridad de género por alguna de las fuerzas políticas.



El magistrado que votó contra la sentencia, Gerardo Saravia Rivera, propuso que en el distrito local 22 con cabecera en Izúcar de Matamoros se invalidara la candidatura común que encabeza Gerardo Islas, al ser un candidato de Nueva Alianza que se coaligó con el resto de los partidos del Frente y donde sí se violaba el principio de uniformidad, pero finalmente no se realizaron cambios en el acuerdo.





ARP