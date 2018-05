Tejido Intuitivo: un proyecto en manos de egresada UDLAP

Puebla

Desde hace dos años y medio, a través del tejer en telar de marco, Iliana Margarita Sánchez Montero, egresada de la Universidad de las Américas Puebla, ha impulsado su proyecto Tejido Intuitivo, el cual reúne el arte, la teoría y la creatividad con su labor emprendedora.

Su proyecto, Tejido Intuitivo surge después de que concluyera su trabajo como investigadora, correctora de estilo y creadora de contenidos en la Ciudad de México. “Empecé a explorar más mi parte manual y artística, entonces comencé a tomar cursos, me gustaron y continué estudiando, de pronto se presentó la oportunidad de hacer una exposición colectiva y de ahí me invitaron a dar cursos, seguí participando y me di cuenta que yo los podía hacer por mi cuenta, que no necesitaba de alguien que me dirigiera o consiguiera los espacios”, agregó.

Referente a su proyecto como emprendedora, la egresada UDLAP mencionó que Tejido Intuitivo le ha cambiado su vida en muchos sentidos. “Siempre se piensa que el textil o el tejer tiene esta parte terapéutica. Tenía muy desarrollada la parte teórica por mis estudios en humanidades, pero me hacía falta completar con esta parte artística. A mí en lo personal me ha hecho sentir mucha seguridad, sentirme contenta con lo que hago y orgullosa de lo que he logrado”, puntualizó.

Desde su regreso en Cholula y al comenzar con sus primeros cursos, Iliana encontró el respaldo necesario por un grupo de mujeres que siempre le apoyó con la difusión y los espacios de realización. “El proyecto comenzó como talleres para aprender a tejer en telar de marco, realmente lo que hacemos es tejido libre, les enseño las técnicas básicas para aprender a hacer un tapiz para muro. Las alumnas prueban distintas fibras naturales, sintéticos y plásticos, es como un taller de exploración artísticas a través del textil”, comentó la egresada UDLAP.

Además de Puebla, los talleres han sucedido en ciudades como Querétaro, Guadalajara, en la Ciudad de México, Xalapa y San Luis Potosí. “La parte más fuerte del proyecto son los talleres, me están invitando a muchas ciudades nuevas, se viene el Caribe y el norte de México. Mientras haya está voluntad por aprender por parte de las personas que me invitan, voy a seguir haciéndolo”, comentó.

Finalmente, la egresada UDLAP mencionó que, además de las actividades generadas a través de sus talleres, también tiene su propia línea de tapices, la cual, está en venta en distintos puntos de la República Mexicana y en tiendas de decoración en Miami. Con el fin de impulsar la producción textil mexicana actualmente se encuentra desarrollando un proyecto con artesanos del Estados de México en el cual están elaborando tapetes, cojines y colchas.

ARP