Arquidiócesis lamenta linchamientos; es por falta de justicia

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa lamentó que se sigan presentando linchamientos en el estado, al mismo tiempo mencionó que esto se presenta por la falta de respuesta de las autoridades cuando se registra un ilícito, pero sobre todo por ante la no impartición de justicia.



"Es lamentable, no debería ser, son vidas humanas y pues ante la falta de respuesta, sobre todo de la justicia, los pueblos se ven en esa necesidad, sobre todo cuando los aprehendidos tres veces los meten a la cárcel, dos o tres veces salen y siguen cometiendo delitos, por eso las comunidades están un poquito angustiadas, desesperadas y llegan a cometer este tipo de abusos, pero la justicia por su propia mano nunca será buena, no sabemos si son culpables o son inocentes, tenemos que estar atentos a eso", dijo.



Víctor Sánchez Espinosa hizo un llamado para que haya paz en la ciudadanía y en el mundo, sobre todo ahora que se desató la guerra en Medio Oriente.







