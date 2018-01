Anderson Santamaría va por más con La Franja

Puebla

Tras su debut en Liga con la victoria del equipo sobre el Veracruz, el defensa peruano del Puebla de La Franja, Anderson Santamaría, se dijo complacido por la oportunidad que le brindó el cuerpo técnico, en espera de tener una mayor participación en lo sucesivo que a él permita contribuir al club, pero también lograr un puesto con su Selección de cara a la Copa del Mundo 2018.

"Gracias a Dios se me vienen dando minutos, que eso es lo que esperaba, ya que en la pretemporada no tenía minutos, ahora que el profesor me está poniendo, responder de la mejor manera. Ese es mi objetivo, vine a México con el objetivo principal de tener mayor continuidad, sé que es un futbol mucho más exigente que el peruano, y partiendo de ello, teniendo minutos aquí, voy a tener una oportunidad en la Selección".

Previo al trabajo de la semana, donde al Puebla espera un doble reto con juegos en Copa y Liga, Santamaría resaltó la importancia del triunfo sobre los Tiburones, ya que ello les permite dar un paso en firme rumbo a la salvación, para así enfocarse también en su deseo de clasificar a la liguilla por el título.

"Sabíamos que era un partido de seis puntos, por la rivalidad, por el tema del descenso también, jugando de local sabíamos que teníamos que ganar, no podíamos regalar ni un punto más, y partiendo de eso creo que este grupo que trabaja con mucha humildad, se va ganando el reconocimiento y ya no vamos a pelear por el descenso, sino queremos entrar a la liguilla", resaltó.









