Acuerdan INAOE e instituto de EUA investigaciones conjuntas

Puebla

El INAOE firmó convenio de cooperación con el New México Institute of Mining and Technology, con el objetivo de realizar actividades conjuntas de investigación y divulgación, además de estancias e intercambio de estudiantes e investigadores, desarrollo profesional y promoción cultural.



Fue Leopoldo Altamirano Robles, Director General del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, quien junto con su equipo de trabajo y las autoridades del Tecnológico de Nuevo México, representadas por Van Romero, Vicepresidente de Investigación y Desarrollo Económico, acordaron los alcances del acuerdo.



La primera colaboración se concretará en julio de este año, cuando 10 estudiantes del INAOE tengan una estancia en Nuevo México durante la cual, cursarán talleres, participarán en proyectos de investigación y reforzarán el segundo idioma; de la misma forma, la institución en Puebla está preparada para recibir entre 15 y 20 estudiantes del Tecnológico de Nuevo México. Esta será sólo la primera etapa de un extenso plan para realizar intercambios académicos y de investigación.



En una siguiente etapa, tanto los estudiantes del Tecnológico de Nuevo México, como los del INAOE, podrán titularse con doble grado en los programas académicos en las áreas de óptica, astrofísica, electrónica y ciberseguridad, entre otros. Se destaca que este acuerdo no sólo se limita al intercambio del cuerpo estudiantil, sino que también considera a los científicos e investigadores de las dos instituciones.



El M.C. Iván Olivera, Director de Desarrollo Tecnológico del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, asegura que ambas instituciones tienen la capacidad y los alcances para favorecer la formación académica de sus estudiantes, así como para realizar proyectos de investigación en conjunto, sobre todo en áreas de ciberseguridad y la industria militar.





ARP